Hotel Spitzhorn: Zum achten Mal in Folge auf Platz 1 der Dreisternhotels

Saanen – Die «Sonntagszeitung» hat am 21. November ihr alljährliches Winterrating für die Hotellerie der Schweiz veröffentlicht. Das Hotel Spitzhorn ist zum achten Mal in Folge auf Platz 1 der Dreisternhotels. In Saanen bei Gstaad sorgt seit 8 Jahren das 3*Superior Hotel «Spitzhorn» mit seiner 4*-Infrastruktur in der 5*-Umgebung für Aufsehen.

Zum elften Mal kürte die «Sonntags-Zeitung» die besten 75 Winterhotels in den drei Kategorien Winterhotels mit fünf Sternen, vier Sternen und mit drei Sternen. In der Kategorie Winterhotels mit drei Sternen hat sich das Hotel Spitzhorn Saanen seit seiner Eröffnung verankert.

Im Dreistern-Bereich ist die Konkurrenz besonders gross. Die Schweizer Hotellerie lebt von der Gastlichkeit in diesem Bereich. Da stehen die Gastgeber 24 Stunden Auge-in-Auge mit dem Gast und der Gast vergibt seine ganz persönlichen Sterne. Die sind wichtiger als alle offiziell vergebenen Sterne – das zumindest ist Michel Wichman’s „Sternkunde“.

Dass sie stimmt, wurde jetzt zum achten Mal offiziell bestätigt. Die Kurzformel dazu heisst seit der Eröffnung des Hotels vor 8 Jahren: Die Leichtigkeit des Seins. Ein Versprechen, das im Hotel Spitzhorn täglich eingelöst wird.

Die Wichman’s sind stolz – «und das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen» davon ist Michel Wichman überzeugt. All seine Mitarbeiter-Innen sind erfolgreich, weil sie zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tun, was ihnen gefällt. (HS/mc/hfu)

