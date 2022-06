Hotelplan Suisse freut sich über Buchungsboom

Zürich – Nach dem Coronaloch sieht der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse wieder sehr positiv auf die kommenden Sommer- und Herbstmonate. Der Nachholbedarf an Ferien im Ausland sei extrem stark, teilte die Migros-Reisetochter am Montag an einer Medienkonferenz mit. Der Buchungsboom halte nun schon seit mehreren Wochen an.

Der Eingang an Neubuchungen sei in den letzten drei Monaten um über 10 Prozent höher gewesen als im Vor-Coronajahr 2019. «Bei den klassischen Badeferien- und Städtereisen-Marken Hotelplan und Migros Ferien liegt die Gesamtanzahl an Buchungen sogar bereits über 2019», teilte Hotelplan Suisse weiter mit.

Vermehrt längerfristige Buchungen

Das Vertrauen in Reisen ins Ausland sei definitiv zurück. Die Kunden würden ihre Ferien auch vermehrt wieder längerfristig buchen, erklärte Hotelplan Suisse-Chefin Nicole Pfammatter: «So werden derzeit nicht nur die kommenden Sommer- sondern auch bereits die diesjährigen Herbstferien rege gebucht.»

Mittelmeer zieht wie nie – USA wieder den Top 10

Die meisten Kunden wollten in die Badeferien ans Mittelmeer. Am beliebtesten sei Griechenland mit den Inseln Kreta, Kos und Rhodos, gefolgt von Spanien (insbesondere Mallorca und die Kanarischen Inseln), Zypern, die Türkei sowie Italien. Nach zwei Jahren coronabedingter Absenz habe es auch die USA wieder ins Ranking der Top 10 geschafft. Besonders beliebt in den USA seien Rundreisen im Wohnmobil, teilte Hotelplan Suisse weiter mit. (awp/mc/pg)