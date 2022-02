Hybrider Karneval in Venedig: Was steckt hinter dem Prinzip?

Venedig ist eine Stadt, über die viele ins Schwärmen geraten, nicht nur aber wegen des Karnevals. Die Sehenswürdigkeiten in Venedig sind so zahlreich, dass Sie mindestens 3 Tage Aufenthalt einplanen sollten. Je nach Jahreszeit ist auch die Stimmung in der Stadt eine andere, nicht nur, weil sich mehr oder weniger Touristen dort aufhalten, sondern auch, weil der Nebel die Kanäle mystifiziert.

Das passiert hauptsächlich im Herbst und Winter und dann erscheint die Stadt melancholisch und geheimnisvoll. Die Schritte verhallen und Brücken und Gassen sind verschleiert.

Karneval in Venedig in 2022

Zum diesjährigen Karneval wird allerdings kein Nebel erwartet, denn das Wetter zeigt sich bislang von seiner besten Seite. Anders als in 2021 wird der Karneval in 2022 nicht ausschließlich digital stattfinden. Das Motto lautet ‘Remember the future’ und es werden viele Darbietungen real vor Ort stattfinden, außer dem Engelsflug über dem Markusplatz. Für den Eintritt zu Konzerten und anderen Veranstaltungen müssen Besucher geimpft oder genesen sein.

Der Karneval in Venedig ist keine neuzeitliche Einrichtung, sondern datiert zurück bis ins Mittelalter als die Stadt den Sieg über Aquileia feierte. Er ist der älteste Karneval der Welt.

Die Geschichte des Karnevals in Venedig

zuerst gefeiert in 1094

im 14.Jahrhundert währten die Festlichkeiten 6 Monate von Oktober bis März

Zahlreiche Vergehen an Tieren waren anfangs Teil der Festivitäten

seit 1531 dürfen Maskierte keine Waffen tragen

1797 eroberte Napoléon Bonaparte die Stadt und der Karneval setzte für 170 Jahre aus

im Nachbeben von F. Fellini’s Film ‘Casanova’ 1976 wurde der Karneval wiederbelebt

Kostüme und Masken

Die typisch venezianischen Halb- und Vollmasken haben zierliche Nasen und mandelförmige Augenlöcher. Sie werden als Halbschale vor dem Gesicht getragen und sind meist üppig verziert. Viele der Charaktere stammen aus der Commedia dell’arte. Der Harlekin, Pierrot, Capitano und Dottore sind typische Personen der italienischen Theaterkunst des 16. bis 18.Jahrhunderts. Auch die heute noch beliebte Maskerade als Pestarzt, datiert aus dieser Zeit. Der Pestarzt trägt eine Maske mit langem Schnabel. In diesen wurde damals mit ätherischen Ölen imprägnierte Watte gestopft, welche vor der Ansteckung schützen sollte. Er trug auch einen Stock mit sich, um Menschen auf Abstand zu halten.

Venedig als Urlaubsziel

Auch zu anderen Jahreszeiten ist Venedig eine Reise wert. Die Sehenswürdigkeiten in Venedig, die Sie unbedingt ansteuern müssen sind:

Markusplatz

Markusdom

Seufzerbrücke

Dogenpalast

Canal Grande

Palazzo Contarini del Bovolo

Buchhandlung Libreria dell’Acqua Alta

Der Markusplatz ist der bekannteste und größte Platz in Venedig. Hier besichtigen Sie den Markusdom, den Dogenpalast und den ‘Campanile’ Glockenturm. Die Seufzerbrücke hat ihren Namen von dem Umstand, dass Verurteilte über sie vom Dogenpalast zum Gefängnis geführt wurden. Von der Brücke aus genossen sie einen letzten Blick auf die ‘Freiheit’ und…seufzten. Teil einer Führung durch den Dogenpalast ist der Gang über die Seufzerbrücke.

Der Canal Grande, der fälschlicherweise oft Canale Grande genannt wird, windet sich auf 4 km durch die Stadt. Die Wasserstraße wird wie eine Autostraße benutzt und verbindet Tronchetto, die Parkinsel mit dem Bahnhof, der Rialto Brücke und dem Markusplatz.

Der Palazzo Contarini del Bovolo entstand im Jahre 1499 und ist bekannt für seine Wendeltreppe. Sie können bis in den Kuppelbau hinauf steigen und die Aussicht über die Dächer von Venedig genießen.

Die Buchhandlung Libreria dell’Acqua Alta heißt so, weil sie bei Hochwasser immer wieder beschädigt wird. Davon zeugen die im Innenhof aufgestapelten aufgeweichten Bücher. Für den Fall der Fälle gibt es in der Buchhandlung ein Kanu, mit dem man vor dem Hochwasser fliehen kann. Neben Büchern aller Genre gibt es hier Ansichtskarten und Drucke zu erstehen.

Fazit

Venedig ist ein Muss auf einer Europareise. Venedig ertrinkt und versinkt in nicht absehbarer Zeit in der Adria, denn die Sandbänke, auf denen Venedig erbaut wurde, werden abgetragen und die Hochwasser nehmen an Häufigkeit zu. Ob das Milliarden teure Projekt ‘Mose’ die Stadt retten wird, ist zwar anzunehmen, aber nicht zu 100% sicher. Nutzen Sie also die Gelegenheit, um die Sehenswürdigkeiten in Venedig zu bewundern, wenn sie sich Ihnen bietet. (IH/mc/hfu)