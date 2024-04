Jugendherbergen verzeichnen 2023 Rekord an Übernachtungen

Rapperswil-Jona – Die Schweizer Jugendherbergen haben 2023 einen Rekord an Übernachtungen verzeichnet. 807’196 Logiernächte wurden im Vorjahr gebucht, wie der Verein Swiss Youth Hostels am Jubiläumsanlass zum 100-jährigen Bestehen der Schweizer Jugendherbergen am Sonntag bekannt gab.

Somit wurden 7,4 Prozent mehr Übernachtungen als noch 2022 gebucht. Der Anteil an Gästen aus der Schweiz lag 2023 mit 73,3 Prozent derweil 3.1 Prozentpunkte über dem Niveau von vor der Covid-19-Pandemie im Jahr 2019. Der Logiernächteanteil internationaler Gäste war noch 1,7 Prozent unter dem Niveau von vor der Pandemie.

Erfolgreiches Jubiläumsjahr erwartet

«Die guten Zahlen aus 2023 manifestieren sich auch in den ersten Monaten 2024 und sprechen dafür, dass auch das angelaufene Jubiläumsjahr ein erfolgreiches werden wird», wird CEO Janine Bunte in der Mitteilung mit Blick auf das laufende Jahr zitiert.

Bei der Jubiläumsfeier zu 100 Jahren Schweizer Jugendherbergen am Sonntag wurde auch Bundesrat Guy Parmelin in Rapperswil-Jona SG am Zürichsee empfangen. «Am Anfang – also vor 100 Jahren – stand die Idee, auf sinnvoller Basis die Freizeitgestaltung zu fördern und dazu ein Angebot bereitzustellen. Das haben die Schweizer Jugendherbergen über die vielen Jahre ganz klar geschafft», sagte Parmelin laut der Mitteilung an der Jubiläumsfeier.

1924 markierte die Gründung einer Zürcher Genossenschaft für Jugendherbergen die Grundsteinlegung für diese Art von Unterkunft und den Startschuss für den Jugendtourismus in der Schweiz. Heute besteht das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen aus 42 eigenen und sieben Franchise-betrieben Herbergen, die laut dem Verein «vom romantischen Schloss über den städtischen Design-Betrieb bis zum Wellnesshostel reichen». (awp/mc/pg)

Swiss Youth Hostels