«Jurassic Park»-Star Sam Neill ist tot

Sydney – Die Filmwelt trauert um Sam Neill. Der neuseeländische Schauspieler ist im Alter von 78 Jahren in Sydney gestorben, wie seine Familie am Montag mitteilte. Neill sei im Kreis seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen. Erst vor wenigen Monaten hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass er nach einer seltenen Form von Lymphdrüsenkrebs wieder als krebsfrei gilt.

Weltweit bekannt wurde Neill 1993 als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs Blockbuster Jurassic Park. Mit seiner ruhigen, charismatischen Art prägte er die Filmreihe entscheidend und kehrte später auch für Jurassic Park III sowie Jurassic World Dominion vor die Kamera zurück. Für Millionen Zuschauer blieb er das Gesicht der Dinosaurier-Saga.

Doch Neills Karriere reichte weit über Hollywood hinaus. Bereits Ende der 1970er-Jahre gelang ihm mit «My Brilliant Career» der internationale Durchbruch. Es folgten Rollen in Filmen wie «Dead Calm», «Jagd auf Roter Oktober», «Das Piano» und «Event Horizon». Auch im Fernsehen überzeugte er, etwa in der Erfolgsserie «Peaky Blinders».

Geboren wurde Sam Neill 1947 in Nordirland. Er wuchs aber in Neuseeland auf, das er in Neuseeland, das er stets als seine eigentliche Heimat bezeichnete. Abseits der Filmsets widmete er sich mit Leidenschaft seinem Weingut Two Paddocks in Central Otago. 2023 veröffentlichte er seine Autobiografie, in der er offen über sein Leben und seine Krebserkrankung schrieb. (mc/pg)