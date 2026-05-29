ZFF: Oscarpreisträger Gabriel Yared erhält Career Achievement Award

Zürich – Das Zurich Film Festival ehrt den gefeierten Komponisten und Oscarpreisträger Gabriel Yared mit dem Career Achievement Award. Im Rahmen der «Cinema in Concert»-Gala wird ihm am 1. Oktober 2026 das Goldene Auge für sein Lebenswerk überreicht. Es ist das sechste Mal in Folge, dass das ZFF einen Oscarpreisträger aus der Welt der Filmmusik auszeichnet.

Yared zählt zu den prägendsten Stimmen der internationalen Filmmusik und schuf unvergessene Klangwelten für Filme wie THE ENGLISH PATIENT, THE TALENTED MR. RIPLEY, COLD MOUNTAIN oder BETTY BLUE. Für seinen Score zu THE ENGLISH PATIENT wurde er mit einem Oscar, einem Golden Globe, einem Grammy und einem BAFTA ausgezeichnet. Am 22. Zurich Film Festival präsidiert er ausserdem die Jury des Internationalen Filmmusikwettbewerbs, welcher gemeinsam mit der Tonhalle-Gesellschaft Zürich und in Zusammenarbeit mit dem Forum Filmmusik 14. Mal durchgeführt wird. (pd/mc/pg)