Keine Corona-Auflagen mehr für Reisen nach Spanien

Madrid – Reisende aus der EU und dem Schengenraum müssen bei der Einreise in das beliebte Urlaubsland Spanien künftig keinen Corona-Gesundheitsnachweis mehr vorlegen. Damit entfällt noch vor den Sommerferien die Pflicht, einen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung von einer Corona-Erkrankung oder ein negatives Testergebnis vorzulegen. Das geht aus aus einer im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung der Regierung hervor.

Das Gesundheitsministerium in Madrid begründete die Lockerung mit der «Verbesserung der epidemiologischen Lage» in Spanien und anderen europäischen Ländern. Zudem weise Spanien eine hohe Impfquote auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei Menschen über 60 Jahre gab das Ministerium mit 282 an.

Jüngere müssen sich auch bei einer Corona-Erkrankung schon seit längerem nicht mehr testen lassen und sich auch nicht isolieren. Die Lage in den Krankenhäusern hat sich entspannt. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen besteht noch Maskenpflicht. (awp/mc/pg)