«Kosmos Büne Huber» – Ein Leben voller Bilder, Menschen und Songs

Zürich – Seit über 30 Jahren berührt Büne Huber mit seiner Band Patent Ochsner eine grosse Fangemeinde. Filmemacher Matthias Lüscher hat den Sänger fast zwei Jahre lang für «SRF DOK» begleitet. Entstanden ist ein Porträt mit intimen Einblicken in das Leben des 62-Jährigen, welches SRF 2 am Freitag, 13. Dezember 2024, ab 20.10 Uhr auf SRF zwei ausstrahlt. Bei Huber entstehen keine Songs, wenn er nicht malt. Im Anschluss zeigt SRF das Konzert von Patent Ochsner am Gurtenfestival 2024.

Der Filmemacher Matthias Lüscher hat Büne Huber fast zwei Jahre lang begleitet. Zu Hause, im Atelier, unterwegs, auf und hinter der Bühne. Die Reise führt zurück an wichtige Stationen in Büne Hubers Leben und Wirken. Es werden tiefe Einblicke gewährt, zum Beispiel, wo und in welch rasantem Tempo der Song «W. Nuss vo Bümpliz» entstanden ist oder wie Büne und seine Frau Sue sich Hals über Kopf ineinander verliebten – bevor sie wirklich wussten, wer ihr Gegenüber war.

Die Geschichte hinter dem neuesten Album

Der Film liefert auch die Geschichte zum Entstehungsprozess des neuesten Albums «Tag & Nacht». Eine Geschichte, bei der ein fast ganzes Album auf der Strecke blieb. Eine Zeit, in der es viel zu verarbeiten galt. Dazu gehört der Tod des Musikers und Freunds von Büne Huber, Wädi Gysi, Hubers Velo-Unfall, das bei Huber diagnostizierte Karpaltunnelsyndrom und die diesbezüglich notwendigen Operationen.

«Kosmos Büne Huber»

Der Künstler hat «SRF DOK» die Türen zu seinem bewegten Leben geöffnet. Entstanden ist ein Porträt mit intimen Einblicken in das Leben des 62-jährigen Sängers. Erzählt wird diese Geschichte von seiner Frau Sue, seiner Tochter Hannah, wichtigen Wegbegleitenden, seinen Bildern, seinen Songs und von Büne Huber selbst.

Im Anschluss an die «DOK» wird das Konzert von Patent Ochsner vom Gurtenfestival 2024 um 21.55 Uhr, auf SRF zwei, ausgestrahlt. (pd/mc/pg)