Kraftwerk: Pioniere der elektronischen Musik kommen in die Festhalle Bern

Zürich – Kraftwerk erreichten bereits Mitte der 1970er Jahre internationale Anerkennung für ihre revolutionären elektronischen Klangwelten und ihre musikalischen Experimente mit Robotik und Technik Innovationen. Mit ihren Zukunfts-Visionen schufen Kraftwerk den Soundtrack für unser digitales Zeitalter des 21. Jahrhunderts. Nun kommt die 1970 gegründete Band Ende Jahr für ein Konzert in die Schweiz.

Am 17. Dezember 2025 spielen Kraftwerk in der Festhalle in Bern, wie die Gadget Entertainment Group am Montag mitteilte. Berühmt wurde die von Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben (1947-2020) in Düsseldorf gegründete Band mit ihren musikalischen Experimenten. Zu diesen gehörte es, verzerrte, nach Roboter klingende Stimmen und den Synthesizer prominent zu nutzen.

Ihre legendären Werke, bei denen sie synthetische Stimmen und computerisierte Rhythmen verwenden, hatten früh einen grossen internationalen Einfluss auf diverse Musikgenres: von Electro bis Hip Hop, von Techno bis SynthPop. Auch heute verwirklicht Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter mit seinem Team die Idee der Mensch-Maschine.

Richtig durchgestartet sind Kraftwerk 1974 mit dem Album «Autobahn», welches den Übergang der Band vom Krautrock zur elektronischen Musik markierte. Bis heute ist wohl der etwas später veröffentlichte Song «Das Model» der bekannteste Hit der Band. (mc/pg)