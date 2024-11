Baloise Session 2024: Ein musikalisches Fest voller Höhepunkte

Basel – Die Baloise Session 2024 fand am Freitagabend mit dem «Finale Virtuoso» und den Konzerten von Jacob Collier und Tony Ann einen glanzvollen Abschluss. In der Event Halle der Messe Basel erlebten die BesucherInnen über zehn Abende hinweg unvergessliche Konzerte mit Stars wie Take That, Seal, Robert Plant, Rea Garvey und Alvaro Soler. Insgesamt strömten in diesem Jahr 15’500 MusikliebhaberInnen an das Festival und sorgten damit für eine Auslastung von 100%.

Zu den Sternstunden zählen die Performances der aufstrebenden australischen Künstlerin Jacoténe, des britischen Superstars Mika, des amerikanischen Shootingstars Teddy Swims und des talentierten Multiinstrumentalisten Jacob Collier. Auch die Schweizer Musikszene stand mit Marc Sway, Nemo und Loco Escrito im Scheinwerferlicht. Doch nicht nur in der Event Halle wurde die Musik gefeiert: Auch die Pop-Up Konzerte im malerischen Innenhof des Basler Rathauses und im Jugendzentrum Liestal mit dem Basler Künstler Skip sorgten für Begeisterungsstürme. Zudem inspirierte der Basler Rapper Morow SchülerInnen in Basel-Stadt und Baselland für das Genre Hip-Hop. Und kurz vor seinem eigentlichen Auftritt veranstaltete Teddy Swims mit dem Schweizer Cellisten Jodok Vuille spontan eine Busking-Session vor dem Haupteingang der Baloise Session.

Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, äusserte sich begeistert über den Verlauf der diesjährigen Festivalausgabe: «Die Baloise Session 2024 hat einmal mehr gezeigt, wie essenziell Live-Musik für unsere Gesellschaft ist. Die leidenschaftliche Interaktion zwischen KünstlerInnen und Publikum schafft immer wieder eine magische Atmosphäre, die uns alle berührt. Jeder Moment war ein Zeugnis der Kraft der Musik, die Menschen verbindet. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer BesucherInnen und Sponsoren und können es kaum erwarten, im nächsten Jahr vom 16. Oktober bis 6. November weitere unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.» (Baloise Session/mc/hfu)

Für alle Musikfans gibt es gute Nachrichten: Dank ARTE Concert können einige Magic Moments der Baloise Session erneut erlebt werden. Die Konzerte von Take That, Mika, Sophie Ellis-Bextor u.v.m. werden in den nächsten Tagen auf der Online-Plattform als Video on Demand (VOD) verfügbar sein. So können Fans weltweit in den Genuss dieser besonderen Auftritte kommen und die Erinnerungen an dieses schöne Festivalausgabe lebendig halten.

Übersicht der VODs auf ARTE Concert und deren YouTube-Kanal:

Ab 08.11., 05 Uhr: Take That VOD auf ARTE Concert

Ab 08.11. 05 Uhr: Sophie Ellis-Bextor VOD auf ARTE Concert

Ab 09.11., 05 Uhr: Seal VOD auf ARTE Concert (18 Uhr auf YouTube)

Ab 09.11., 05 Uhr: Mika VOD auf ARTE Concert

Ab 12.11., 05 Uhr: Natalie Imbruglia VOD auf ARTE Concert (18 Uhr auf YouTube)

Ab 12.11., 05 Uhr: Robert Plant Presents Saving Grace feat. Suzi Dian VOD auf ARTE Concert (18 Uhr auf YouTube) Ab 15.11., 05 Uhr: Alvaro Soler VOD auf ARTE Concert Ab 17.11., 05 Uhr: Jacob Collier VOD auf ARTE Concert