Gabriel Grossert wird neuer Leiter des Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Bern – Die Schweizerische Nationalbibliothek hat Gabriel Grossert zum neuen Leiter des Centre Dürrenmatt Neuchâtel ernannt. Er tritt am 1. Januar 2026 die Nachfolge von Madeleine Betschart an, die Ende 2025 in den Ruhestand tritt.

Der 33-jährige Kunsthistoriker Gabriel Grossert lebt in La Chaux-de-Fonds und ist derzeit Kurator am Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). Er ist in der Kunstszene der französischsprachigen Schweiz tätig, unter anderem als Präsident der „Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds” und als Mitglied verschiedener Kunstjurys. Darüber hinaus kuratiert er unabhängige Ausstellungsprojekte.

Gabriel Grossert absolvierte nach seinem geisteswissenschaftlichen Studium an den Universitäten Neuenburg und Lausanne ein CAS in Kulturmanagement an der Universität Neuenburg. Er kennt das CDN bestens: 2020 trat er im Rahmen eines Praktikums ins Haus ein und setzte seine Mitarbeit danach in mehreren ausstellungsbezogenen Mandaten fort. 2022 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kurator.

Gabriel Grossert tritt die Nachfolge von Madeleine Betschart an, die nach zehn Jahren an der Spitze des CDN in den Ruhestand geht. Unter ihrer Leitung hat sich das CDN als anerkanntes Zentrum für Kreativität, Forschung und Kulturvermittlung rund um das Werk von Friedrich Dürrenmatt etabliert. Das Bundesamt für Kultur und die Schweizerische Nationalbibliothek danken ihr für ihre grossen Verdienste im Interesse des CDN. (NB/mc/pg)

Das Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) ist eine Institution der Schweizerischen Nationalbibliothek, die Teil des Bundesamts für Kultur ist. Ausgehend vom Bildwerk Friedrich Dürrenmatts erforscht das CDN in einem interdisziplinären Ansatz die Bezüge zwischen Literatur und bildender Kunst. Dank seinem vielseitigen Programm und der engen Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Literaturarchiv erfüllt das CDN eine wichtige Brückenfunktion zwischen den Sprachregionen der Schweiz und versteht sich als Ort der kritischen Auseinandersetzung mit europaweiter Ausstrahlung.