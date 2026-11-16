Robert Pattinson ist der neue James Bond

Los Angeles – Die Suche nach dem neuen James Bond ist beendet: Der britische Schauspieler Robert Pattinson übernimmt die Rolle des legendären Geheimagenten 007. Das gab Amazon MGM Studios am Montag bekannt. Regie beim nächsten Bond-Film führt Denis Villeneuve, das Drehbuch stammt von Steven Knight.

Mit der Verpflichtung des 40-jährigen Pattinson beginnt für eine der erfolgreichsten Filmreihen der Kinogeschichte ein neues Kapitel. Der Schauspieler tritt die Nachfolge von Daniel Craig an, der James Bond zwischen 2006 und 2021 in fünf Filmen verkörperte. Pattinson bezeichnete die Besetzung als «Ehre seines Lebens». Die Rolle sei für ihn ein wahr gewordener Traum.

Regisseur Denis Villeneuve, bekannt durch Filme wie Dune und Blade Runner 2049, zeigte sich begeistert von der Wahl. Pattinson verkörpere die zeitlose Seele von 007 und bringe gleichzeitig etwas völlig Neues in die Rolle ein. Auch die Produzenten Amy Pascal und David Heyman lobten die Vielseitigkeit des Schauspielers und seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Als ausführende Produzentin ist Tanya Lapointe beteiligt.

Vom Vampir zum Geheimagenten

Pattinson gelang der internationale Durchbruch mit der Twilight-Filmreihe. Bereits zuvor hatte er in Harry Potter und der Feuerkelch mitgespielt. In den folgenden Jahren etablierte er sich mit Produktionen wie Good Time, The Lighthouse und Christopher Nolans Tenet als vielseitiger Charakterdarsteller. 2022 übernahm er die Hauptrolle in Batman. Zu seinen jüngeren Arbeiten gehören Mickey 17 und The Drama. Ausserdem wirkt er in Villeneuves Dune: Part Three mit.

Erster Bond-Film unter Amazons kreativer Kontrolle

Der kommende, bislang noch titellose Film ist zugleich der erste James-Bond-Streifen, bei dem Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle innehat. Amazon hatte das traditionsreiche Filmstudio MGM 2022 übernommen. Im März 2025 wurde eine Vereinbarung mit den langjährigen Bond-Verantwortlichen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson abgeschlossen, durch die Amazon die kreative Führung über das Franchise erhielt.

Der neue Film soll damit nicht nur einen Wechsel des Hauptdarstellers, sondern auch einen Neuanfang hinter den Kulissen markieren. Ein Kinostarttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. (awp/mc/pg)