Kunsttage Basel: 3 Tage Kunst an 60 Orten

Basel – Vom 30. August bis 1. September 2024 steht Basel ganz im Zeichen der modernen und zeitgenössischen Kunst. Die fünfte Ausgabe der Kunsttage Basel bietet vielseitige Erlebnisse und richtet sich an alle Kunstliebhaberinnen und -liebhaber sowie jene, die es noch werden wollen. Über 60 Kunstorte aller Art öffnen ihre Türen und laden zum Entdecken von neu eröffneten Ausstellungen, Sonderveranstaltungen und Rundgängen ein. 2024 zum ersten Mal dabei sind unter anderem die Cristina Spoerri-Stiftung sowie die Galerien Hauser & Wirth, see you next tuesday sowie der Offspace Courtney Jaeger.

Highlights Ausstellungen

Das umfangreiche Gratis-Programm der Kunsttage steht allen offen und präsentiert über 150 regionale, nationale und internationale Kunstschaffende. Rund 40 Institutionen eröffnen für die Kunsttage komplett neue Ausstellungen. Einige Höhepunkte sind die Ausstellungen von Sandra Mujinga in der Kunsthalle Basel, von Claudia Wieser bei von Bartha, die von Isabelle Graw kuratierte Show «The Mother Position» bei Contemporary Fine Arts oder «Roots», eine Ausstellung über die kulturelle Identität im Zeitalter der Globalisierung am Beispiel von Bali in der Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G. Das Haus der Elektronischen Künste befasst sich in seiner internationalen Gruppenausstellung «Tools for Change» mit Technologie als Werkzeuge für das Zusammenleben und in «Hybrid Realities» verwischt Lust*Art die Grenzen zwischen dem Menschlichen und dem Nicht-Menschlichen, dem Organischen und dem Synthetischen. Der Type Shop Basel gewährt erstmals Einblick in die Schweizer Typografie und Plakatkunst mit Werken aus einer Privatsammlung und das renommierte Domus Haus wird mit einer Intervention der Hongkonger Künstlerin Annie Wan wiederbelebt.

Die Institutionen haben für die Kunsttage ein breit gefächertes, öffentliches Rahmenprogramm zusammengestellt. Das Programm wird den ganzen Sommer hinüber erweitert. Viele Angebote sind partizipativer Natur, so wie die Artists Bar von Admir Jahic & Comenius Roethlisberger oder die Performance des Kollektivs Hotel Regina unter Mitarbeit von Besucherinnen und Besucher im Space Durchgang. Aber auch Performances, Talks und Konzerte sind Teil des Programms: Nachwuchstalente sind im neuen Kunsthaus Baselland im Rahmen der Diplomausstellung der Studierenden des Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW zu sehen, im Kunstforum Baloise Park führen Hannah Weinberger und Madeleine Schuppli einen Artist Talk und die Fondation Beyeler lädt zum Sonntagskonzert der Zürcher Disco-Punk-Band Waldorf. Zudem sind zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in den Ausstellungen und Ateliers live anwesend und geben Auskunft über ihre Werke. Eine einmalige Chance, um ins Gespräch zu kommen.

Öffentliche Gratis-Rundgänge für Erwachsene, Jugendliche und ein Kinderangebot runden das Programm ab.

Kunsttage Plaza

Die Plaza im kHaus ist auch dieses Jahr wieder ein lebendiger Treffpunkt für alle Interessierten und bietet ein breites Spektrum an faszinierenden Angeboten vor Ort, die sich intensiv mit dem Thema der Durchlässigkeit auseinandersetzen. Die Basler Designerin Jacqueline Loekito wird mit einer künstlerischen Intervention das kHaus als dynamischen Durchgangsort hinterfragen. Im thematischen Filmprogramm, kuratiert von Chantal Molleur und Ana Brankovic, werden anhand von ausgewählten Filmen von lokalen und internationalen Kunstschaffenden weitere Aspekte von Durchlässigkeit beleuchtet.

Besonders interaktiv gestalten sich die spannenden Angebote und Workshops von Art Lab, Hybrid Project Space oder dem vom Kollektiv microsillons verantworteten Partizipationsprojekt. Ihre innovative «Ladder Bar» schafft einen einzigartigen Diskussionsraum über die Rolle von Kunsträumen als Orte der aktiven Staatsbürgerschaft. Die Bar ist während der gesamten Kunsttage für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet, die bei einem kostenlosen Getränk mit den «Bartenderinnen und -tendern» im kHaus ins Gespräch kommen, ihre Erlebnisse teilen und ihre Wünsche beim Kunstbesuch einbringen möchten.

Super Saturday

In der «Kunsttage Plaza» startet auch das mit Partnern entstandene Performance- und Musikangebot am Samstagabend, 31.08. Ganz im Geist der Kunsttage führt es zu verschiedenen Locations und wurde in Synergie entwickelt. Die Performance der Genfer Künstlerin Davide-Christelle Sanvee im kHaus, bildet um 18 Uhr den Auftakt dieses Abends.

Sanvee wird in «Salle noire» die «Blackbox» sowohl symbolisch als auch als räumliches Konstrukt zum Inhalt ihrer Darbietung machen und ihre gewohnt kühnen Überlegungen zu räumlichen und sozialen Machtverhältnissen aufgreifen. Anschliessend wird das Theaterfestival die interaktive Performance «The Selfie Concert» des renommierten bulgarischen Künstlers Ivo Dimchev im Eventfoyer des Kunstmuseums Basel präsentieren. Danach lädt das Kunstmuseum zu seiner Konzertreihe YARD ein, bei der zu elektronischen Klängen von Egopusher in die Nacht eingetaucht werden kann. Der Abschluss findet wiederum in der Kaserne statt, wo die Kunsttage und das Theaterfestival zur öffentlichen, kostenlos zugänglichen Afterparty einladen. (Kunsttage Basel/mc/ps)

Kunsttage Basel