Kunsttage Basel: 3 Tage Kunst an 60 Orten

Basel – Vom 25. bis zum 27. August 2023 steht Basel wieder ganz im Zeichen der modernen und zeitgenössischen Kunst. Die vierte Ausgabe der Kunsttage Basel bietet grosse Vielfalt: Rund 60 Kunstorte in Basel und der Region öffnen ihre Tore für alle Interessierten und schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die zum Entdecken einlädt. Unter den teilnehmenden Institutionen befinden sich grosse Kunsthäuser, Galerien, Off Spaces und Ateliers.

Die grösstenteils kostenlosen über 150 Ausstellungen und Programmpunkte sind online einsehbar.

Ausgewählte Programm-Highlights der Ausgabe 2023

Über 35 Institutionen eröffnen anlässlich der Kunsttage Basel gänzlich neue Ausstellungen. Darunter die Kunsthalle Basel mit Phung-Tien Phans «Kartoffel», Contemporary Fine Arts mit «Ulrike Ottinger. La vie quotidienne», Gagosian mit «Christo. Selected works» und STAMPA mit «Katja Aufleger. Früchte und andere Planeten». Die PALAZZINA begibt sich auf neue Wege und präsentiert in Kooperation mit Anwohnern eine Gruppenausstellung im Wohnquartier. Im Kunsthaus Baselland werden die Diplomarbeiten der Studierenden des Institut Kunst Gender Natur gezeigt und das Künstlerduo Jahic/Roethlisberger verwandelt den Space25 in ein NFT-Labor.

Eine spezielle Performance führt dieses Jahr auf das Bruderholz: In dem um die Jahrhundertwende gebauten Alten Wasserreservoir wird exklusiv die Licht-Klang-Installation «Dämmerung» zu sehen sein. Interaktiv wird es in der Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G, wo das partizipative Theaterstück «Salm Ethos» uraufgeführt wird. Diese besonderen Programmpunkte sind eingerahmt von einem hochkarätigen Angebot an Ausstellungen wie «Out of the Box» im Schaulager, «Janet Cardiff & George Bures Miller. Dream Machines» im Museum Tinguely oder «Basquiat.

The Modena Paintings» und «Doris Salcedo» in der Fondation Beyeler. Unter dem Titel «all around BASEL | art in public spaces» sind im Museum Tinguely und der Schall und Rauch Bar Kurzfilme zu sehen, in denen Kulturschaffende ihre Begeisterung für Kunst auf einer Entdeckungsreise durch den Basler Stadtraum teilen. Kuratierte Rundgänge auf Deutsch und Englisch für Erwachsene, Jugendliche und ein Kinderangebot runden das institutionelle Programm ab. Detaillierte Informationen sind auf der Webseite einsehbar: www.kunsttagebasel.ch/programm

Meeting Point kHaus

Das kHaus ist dieses Jahr die Drehscheibe der Kunsttage Basel: Es ist Meeting Point und Informationszentrum für alle Besucher:innen der Kunsttage Basel, Ausstellungsort für temporäre Kunstinstallationen und Performances, Startort für Vermittlungsangebote, Bühne für die Kunsttage Basel Talks und Auftaktsort der Kunsttage Basel Night.

kHaus: Akzente

Als temporäre Ausstellung während der Kunsttage werden im kHaus eine Reihe von multimedialen Positionen zum Thema diasporische Klänge präsentiert. Die ausgewählten Kunstschaffenden setzen sich mit der Zugehörigkeit in ihrer jeweiligen Diaspora auseinander und schlagen mit ihren audiovisuellen Arbeiten Brücken zwischen hier und dort, damals und heute, zwischen der Erfahrung des Nicht-gehört-Werdens und der langen Tradition von Musik als Überlebens- und Widerstandsform. Belinda Kazeem-Kamiński und Onyeka Igwe tauchen in ihren Filmarbeiten in verschiedene Archive ein und stellen die Frage, wie koloniale Vergangenheiten dargestellt oder unterdrückt werden. tracy september erzählt mit Gesang und Animation die Geschichte einer Familie in Südafrika vor und während der Apartheid, als sie ihr Leben dem herrschenden Regime anpassen musste und Michèle Magema ehrt in ihrer Installation das Wort als hoffnungsvolles und vehementes Werkzeug des politischen Widerstands. Den Auftakt zum Topos diasporischer Klänge bildete die bereits im Basel Social Club präsentierte Soundinstallation von Maya Schweizer zur kollektiven Erinnerungskultur.

kHaus: Kunsttage Basel Talks

Während den Kunsttagen wird das Rheinbord vor dem kHaus zum Treffpunkt und Ort des Austausches der städtischen Kunstszene. Täglich ab 13:00 Uhr finden in Kooperation mit Radio X Interviews mit Kulturprotagonisten statt, die live vor Ort und auf Radio X mitverfolgt werden können.

kHaus: Kunstage Basel Night

Am Samstagabend lädt die «Kunsttage Basel Night» mit Klängen von DJ Thy Truong zum Feiern am Rheinufer ein. Öffentlich und frei zugänglich, ab 18:00 Uhr. Die Afterparty findet ab 23:00 Uhr in der Kulturbar Renée statt. Dort legen die DJs Casanora, Evelyne Volta und Bio Goat & Donna Softa auf. Die Kunsttage Basel Night wird in Partnerschaft mit Radio X veranstaltet.

kHaus: Rundgänge & Vermittlung

Täglich finden institutionsübergreifende Rundgänge für verschiedene Besucher:innengruppen statt. Sie starten beim kHaus und sind kostenlos. Ein Sonderformat sind die drei (nicht-)Führungen des Kollektivs HYBRID PROJECT SPACE: Gemeinsam mit einem Host wird eine Institution besucht, befragt und genauer betrachtet. Detaillierte Informationen sind auf der Webseite einsehbar:

Journal

Alle Ausstellungsbeschriebe und Programmpunkte finden sich auf der Website. Einen Wegweiser durch den Kulturdschungel bieten die Tourvorschläge von Persönlichkeiten aus der Kulturbranche, ersichtlich im digitalen Journal der Kunsttage Basel.