Kuoni bietet Touristen wegen Quarantäne-Regel Umbuchungen an

Zürich – Kuoni reagiert auf die Entscheidung des Bundes, mehrere Länder auf einen Corona-Index zu setzen. Pauschalreisekunden, die nach ihren Ferien nicht in die Pflicht-Quarantäne wollen, könnten ihre Reise kostenlos stornieren oder umbuchen, teilte die Kuoni-Besitzerin DER Touristik Suisse am Donnerstagabend mit.

Insgesamt stehen 29 Länder auf der am Donnerstag vom Bund publizierten Quarantäne-Liste. Darunter auch Schweden, das schon länger als Risikoland bekannt ist sowie Serbien, der Kosovo oder Nordmazedonien. Wer ab dem 6. Juli 2020 aus einem solchen Risikoland in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne.

Die Reisemarken von DER Touristik Suisse würden nun die betroffenen Kunden informieren und ihnen ermöglichen, die Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen beziehungsweise sie ganz zu stornieren. Die Entscheidung habe man vor dem Hintergrund getroffen, dass die Quarantäne-Pflicht ein Hindernisgrund für die Reise sein könnte, hiess es in dem Communiqué.

Für alle Destinationen in Nordamerika und Ozeanien habe man ausserdem entschieden, die Programme auch für den Monat August ganz abzusagen. Diese Kunden könnten ebenfalls umbuchen oder ganz stornieren.

Der Bundesrat hatte das neue Grenzregime bereits am Mittwoch beschlossen. In der Verordnung präzisiert er am Donnerstag auch die Kriterien für Risikoländer: Als solche gelten Staaten, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug. (awp/mc/pg)