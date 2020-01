Leichter Anstieg der Passagierzahlen am Flughafen Genf

Genf – Im Jahr 2019 ist das Passagieraufkommen am Genève Aéroport um 1,4 % gestiegen, während die Zahl der Flugbewegungen um 0,6 % zurückging. Ausserplanmässige Starts nach 22 Uhr verzeichneten einen deutlichen Rückgang von 15,5%.

Genève Aéroport hat im Jahr 2019 17’926’625 Passagiere registriert, 1,4% mehr als im Jahr 2018. Damit hat sich das Wachstum des Passagierverkehrs gegenüber dem Vorjahr erneut verlangsamt. Im Jahr 2018 betrug der Anstieg der Passagierzahlen, die den Flughafen nutzen, 1,9 % im Vergleich zu 2017.

Gleichzeitig gingen die gesamten Starts und Landungen um 0,6 % auf 186’043 Flugbewegungen zurück. Von 2017 bis 2018 war die Zahl der Flugbewegungen um 1,9 % zurückgegangen. DieZahlen bestätigen die Entkopplung der Entwicklung der Passagierzahlen von der Entwicklung der Flugbewegungen. Die Flottenauswahl der am Standort tätigen Fluggesellschaften ist Teil dieses Trends. Die grösseren Ausmasse der Flugzeuge sowie die Optimierung ihrer Auslastung (durchschnittlich 124 Passagiere pro Flugzeug im Jahr 2019 gegenüber 97 im Jahr 2010) erklären dieses Phänomen.

Die leiseren und weniger umweltbelastenden Bombardier CSeries, A320neo, A350 und Boeing 787 trugen zudem zur Begrenzung der Lärmemissionen bei. Im Jahr 2019 wurden 18,7 % der Flugzeuge auf dem Rollfeld in die Kategorie 5 (am wenigsten lärmintensiv) eingestuft, im Vergleich zu 13,7 % im Jahr 2018.

Rückgang der nächtlichen Flugbewegungen

Im Jahr 2019 verzeichnete Genève Aéroport einen Rückgang von 5,2% der Flugbewegungen nach 22.00 Uhr (-3% bei den Landungen und -15,5% bei den Starts). Die Bemühungen der Plattform und der Fluggesellschaften in diesem Bereich tragen Früchte und erklären dieses Phänomen teilweise. Bereits im Oktober 2019 haben der Genève Aéroport, easyJet und Swiss eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, um die Zahl der ungeplanten Abflüge von der Plattform nach 22.00 Uhr, der sensibelsten Tageszeit für die Anwohner, zu reduzieren.

Auch die Pünktlichkeit der Flugzeuge spielt eine Rolle. In den vergangenen 12 Monaten hat sich diese um Einiges verbessert. Was die Abflüge betrifft, so hatten im Jahr 2019 73,5 % der Flüge weniger als 15 Minuten Verspätung, gegenüber 70,9 % im Jahr 2018. Bei den Ankünften liegen diese Zahlen bei 76,6 % im Jahr 2019 gegenüber 74,70 % im Jahr 2018.

Rückgang der Frachtaktivität

Die Luftfrachtaktivitäten auf der Plattform des Flughafens sind in den letzten 12 Monaten um 10,9 % auf 84’927 Tonnen gesunken. Von 2017 bis 2018 war sie um 7,1 % gestiegen. Einer der Hauptgründe dafür ist der Rückgang der Transitfrachtaktivitäten, der mit dem internationalen wirtschaftlichen Kontext zusammenhängt. Die Exportfracht, die ein Indikator für die Gesundheit der regionalen Wirtschaft ist, hat sich mit einem moderaten Rückgang von 3,7 % gut gehalten.

Die Flugverbindungen von Genève Aéroport wurden auf 149 Zielorte aufgestockt. Neue Langstreckenflüge, insbesondere die im Juni 2019 von Kenya Airways eröffnete Strecke Genf-Nairobi, haben die internationale Anbindung der Region verbessert.

Die Fluggesellschaften, die sich um die Top-Ten-Plätze in Bezug auf den Marktanteil bewerben, sind easyJet (44.8%), Swiss (14.0%), British Airways (5.0%), Air France (4.1%), KLM Royal Dutch Airlines (2.5%), Iberia (2.2%), TAP Portugal (2.2%), Brussels Airlines (2.2%), Lufthansa (1.8%) und Emirates (1.7%). (mc/pg)

