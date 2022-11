Die vier bewährtesten Apps für Klavierspieler 2022

Berlin – Seit der Einführung von Apps in unserem Leben haben sich so manche Dinge vereinfacht und neue Möglichkeiten ergeben. Mittlerweile sind diese Applikationen kaum noch wegzudenken, da wir sie tagtäglich nutzen. Ganz egal, ob dies für unseren Beruf, für alltägliche Erledigungen oder für Hobbys ist, die Auswahl an Apps ist heutzutage riesengross, wodurch sich für jeden Anlass mit Sicherheit eine passende Anwendung finden lässt. Besonders auch in der Musikbranche hat sich in den letzten Jahren so einiges getan, weshalb wir in diesem Artikel die 4 besten Apps für Musiker, mit Augenmerk auf Klavierspieler, zusammengestellt haben.

Welche das sind und wie sie das Musizieren erleichtern und mehr Freude bringen, kann man im Folgenden lesen.

#1 Skoove: Um mit dem Klavierspielen anzufangen

Für all jene, die ihr Vorhaben, Klavierspielen zu lernen, noch nicht angegangen sind, bietet sich nun Skoove als perfekte Lösung an. Einfach gesagt ist es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sich von zu Hause aus selber Klavierspielen beizubringen. Doch auch für Fortgeschrittene oder Profis ist gesorgt, da sich der Schwierigkeitsgrad stets an das Niveau des Musikers anpassen lässt. Mit Videos werden sowohl theoretische als auch praxisbezogene Inhalte vermittelt und Skoove ermöglicht es sogar, dank dem Zugriff auf die eingebauten Mikrofone der Endgeräte, Feedback auf das Gespielte zu geben. Dadurch ergeben sich die folgenden Vorteile, im Vergleich zum bisher bekannten Klavierunterricht:

Jederzeit und überall Klavier lernen

Hohe Individualisierbarkeit

Kostengünstiger

Die Anwendung ist zudem für sämtliche Betriebssysteme erhältlich und bietet zu Beginn eine kostenlose Probeversion an.

#2 Tempo Lite: Damit der Rhythmus sitzt

Ein gut ausgeprägtes Rhythmusgefühl und ein elementares Verständnis für sämtliche Notenarten als auch Taktarten, ist zum Klavierspielen eine Grundvoraussetzung. Denn ohne ist es schwierig, beide Hände gleichzeitig zu koordinieren und ein Stück richtig zu spielen. Gerade am Anfang kann dies bei manchen Musikern zu Schwierigkeiten führen, weshalb hier ein Metronom äusserst hilfreich ist. Mit Tempo Lite hat man ein solches Gerät stets bei der Hand und kann damit verschiedene Tempo-, Takt- und Rhythmusübungen trainieren und sich ein Feingefühl dafür aneignen. Die kostenlose Variante von Tempo Lite deckt zudem den nötigen Bedarf ab und kann durch kostenpflichtige Features erweitert werden.

#3 Tomplay: Eine riesige Auswahl an Songs

Häufig haben Musiker Probleme, Notenblätter für ihre gewünschten Lieder zu finden. Mit Tomplay ist damit aber Schluss, da die App eine grosse Auswahl an Songs und den entsprechenden Noten anbietet. Dabei ist nicht nur jedes Genre vertreten, sondern man kann sich auch für eines der folgenden Instrumente entscheiden:

Tasteninstrumente, wie Klavier Saiteninstrumente, wie Gitarre Blasinstrumente, wie Trompete Streichinstrumente, wie Geige

Tomplay bietet zudem die Option an, die Stücke gemeinsam mit einer Hintergrundmusik zu spielen und man kann sich die Notenblätter ganz einfach herunterladen, damit man sie überall dabei hat.

#4 ForScore: Einfache Verwaltung von Notenblättern

Eine weitere Herausforderung für einige Anfänger, die Klavier spielen lernen möchten, stellt häufig das gleichzeitige Lesen von Violin- als auch Bassnoten dar. Um dieses Problem zu erleichtern, kann ForScore behilflich sein, weil man mit der Anwendung alle Noten nach Vorlieben verwalten und beispielsweise mit Notizen personalisieren kann. So bekommen Notenblätter mehr Struktur und Übersicht. Eine weitere äusserst nützliche Funktion von ForScore ist das automatische Umblättern, da man so das Klavierstück nicht jedes Mal unterbrechen muss. Allerdings ist diese App momentan nur für iOS-Geräte erhältlich.

Fazit

Auch für Musiker und insbesondere für Klavierspieler gibt es heutzutage viele Apps, welche das Lernen des Instruments ermöglichen und weitere Erleichterungen bringen. Dadurch kann ein musikalisches Grundwissen erlangt, Rhythmusgefühl trainiert, Partituren verwaltet und aus einer grossen Auswahl an Songs die gewünschten Noten gefunden werden. In den meisten Fällen wird sogar eine kostenlose Probevariante angeboten, um zu sehen, ob die Anwendung die passende für einen ist. (LF/mc/hfu)