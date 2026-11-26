Bern – Der Stiftungsrat der Dachstiftung Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee hat Lisa Marei Schmidt zur neuen Direktorin von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee sowie zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Die neue Direktorin übernimmt die künstlerische Gesamtverantwortung für Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee sowie den Vorsitz der gemeinsamen Geschäftsleitung am 1. August 2027.

Lisa Marei Schmidt ist seit 2017 Direktorin des Brücke-Museums in Berlin und hat das Haus inhaltlich und organisatorisch erfolgreich weiterentwickelt. Unter ihrer Leitung wurden insbesondere Vermittlung, Provenienzforschung, Restaurierung und Digitalisierung gestärkt. Mit einem vielfältigen Programm und neuen Formen der Beteiligung erreichte das Museum ein wesentlich breiteres und diverseres Publikum.

Grosse Beachtung erhielt Schmidt für einen neuen Blick auf den Expressionismus durch Ausstellungen wie Flucht in die Bilder? Die Künstler der Brücke im Nationalsozialismus (2019) und Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext (2021/22), die auch beim Publikum breite Resonanz fanden. In Bezug auf den Umgang mit der Sammlung ist ihr der Einbezug von zeitgenössischen Künstler:innen wichtig.

Schmidt (geb. 1978) verfügt über ausgewiesene Expertise in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts sowie in der zeitgenössischen Kunst. Die von ihr im Jahr 2020 kuratierte Ausstellung Bonzo’s Dream der Schweizer Künstlerin Vivian Suter wurde von AICA mit der Auszeichnung «Besondere Ausstellung» gewürdigt. Auch zu Bern bestehen Anknüpfungspunkte, so zeigte sie 2018 die Sammlung von Eberhard W. Kornfeld in Berlin.

Schmidt studierte Kunstgeschichte in Marburg, Amsterdam und Berlin und Curating Contemporary Art am Royal College of Art in London. Vor ihrer Berufung ans Brücke-Museum war sie unter anderem an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und von 2012 bis 2017 als Kuratorin am Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin tätig. Sie ist in der internationalen Museumswelt gut vernetzt und in zahlreichen Jurys und Stiftungsvorständen aktiv, u. a. in den Vorständen der Ferdinand-Möller-Stiftung und der Karl und Emy Schmidt-Rottluff Stiftung sowie im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Bauhaus Dessau. (pd/mc/pg)

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