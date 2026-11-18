Bern – Mit Ursula Schultze-Bluhm (1921–1999) und Philip Guston (1913–1980) bringt das Zentrum Paul Klee 2027 zwei eigenwillige Stimmen der internationalen Nachkriegskunst in die Schweiz. Zwischen Informel, Art Brut und Surrealismus schuf die Autodidaktin «Ursula» einen geheimnisvollen, fantastischen Bildkosmos, der sich jeder Einordnung entzieht. Sie reagierte damit auf die Erfahrung von Krieg, Zerstörung und Zusammenbruch in Deutschland nach 1945.

Das Werk des US-Amerikaners Philip Guston ist geprägt von einer ständigen Suche nach Erneuerung, die ihn über die Abstraktion zu einer unverwechselbaren figurativen Bildsprache führte. Auch er verarbeitete in seinem Werk die gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit, darunter Erfahrungen mit dem Ku-Klux-Klan oder die politischen Ereignisse von 1968. In der Dauerausstellung Kosmos Klee gibt es Schwerpunkte zur Schweizer Künstlerin Petra Petitpierre (1905–1959) und zum afro-kubanischen Künstler Guido Llinás (1923–2005).

Im Sommer zeigt das Haus zum ersten Mal seit zwanzig Jahren alle erhaltenen Handpuppen von Paul Klee. Neben den Ausstellungen bietet das Zentrum Paul Klee ein hochkarätiges Musik- und Literaturprogramm.

Mit Ursula. Blühendes Gift zeigt das Zentrum Paul Klee vom 5. März bis 27. Juni 2027 die erste museale Retrospektive der deutschen Malerin Ursula Schultze-Bluhm (1921–1999) in der Schweiz. Das Werk der Künstlerin, die einfach mit «Ursula» signierte, eröffnet einen opulenten Kosmos voller fantastischer Wesen, Traumlandschaften und persönlicher Mythen. Ihre verschlungenen Bildwelten sind geheimnisvoll und bedrohlich zugleich und bewegen sich zwischen spielerischer Leichtigkeit und existenzieller Tiefe. Rund 120 Werke aus fünf Jahrzehnten laden dazu ein, die Künstlerin kennenzulernen.

Die Herbstausstellung ist dem US-amerikanischen Künstler Philip Guston (1913–1980) gewidmet. Guston gehört zu den wichtigsten und unabhängigsten Künstlern der Mitte des 20. Jahrhunderts: Von sozial-realistischen Gemälden bewegte er sich über den Abstrakten Expressionismus zurück zur figurativen Malerei und schockte damit die New Yorker Kunstszene. Als bisher grösste Retrospektive in der Schweiz hebt Philip Guston. Seeking the New vom 25. September 2027 bis 23. Januar 2028 die zeichnerischen Phasen Gustons als Schwerpunkte im Gesamtwerk des Künstlers hervor.

Im Sommer ist mit Klees Puppentheater ein besonderes Highlight aus der Sammlung zu sehen: Zwischen 1916 und 1925 schuf Paul Klee für seinen Sohn Felix aus unterschiedlichsten Materialien rund fünfzig Handpuppen. Dreissig davon haben den Zweiten Weltkrieg überstanden und sind im Zentrum Paul Klee erhalten. Vom 29. Mai bis 29. August 2027 werden sie zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder gemeinsam gezeigt.

Dauerausstellung Kosmos Klee und Ausstellungsserie Fokus

Im Rahmen der Fokus-Reihe zeigt das Zentrum Paul Klee 2027 zwei Präsentationen in der Dauerausstellung Kosmos Klee.

Die erste ist der Schweizer Künstlerin Petra Petitpierre (1905–1959), einer Schülerin von Paul Klee, gewidmet. Ihr künstlerischer Farb- und Formkosmos umfasst von pflanzlichen Formen geprägte Traumbilder ebenso wie umfangreiche Zeichnungszyklen und abstraktgeometrische Arbeiten. Mit ihrer minutiösen Dokumentation von Paul Klees Unterricht hat Petitpierre zudem wesentlich zum Verständnis von Klees bildnerischem Denken beigetragen. Dieser Aspekt wird in der Ausstellung anhand von zahlreichen Blättern aus dem Unterricht gewürdigt.

Im Herbst zeigt das Zentrum Paul Klee einen Fokus zum afro-kubanischen Künstler Guido Llinás (1923–2005). Seine Arbeiten zeichnen sich durch die Auseinandersetzung mit Symbolen und Zeichen aus afrikanischen und europäischen Kulturen aus. Auch Paul Klee, der vielfach hieroglyphenhafte Zeichen erfunden hatte, war für ihn Inspirationsquelle.

Erneuerung der Beleuchtungssysteme

Der grosse Ausstellungssaal im Erdgeschoss (Maurice E. Müller Saal) ist aufgrund von Ausstellungsumbauten und der Erneuerung der Beleuchtungssysteme von 28. Juni bis 24. September 2027 geschlossen.

Musik und Literatur

Neben den Ausstellungen bietet das Zentrum Paul Klee ein vielseitiges Spartenprogramm. Die Geigerin Hyeyoon Park und der Cellist Kian Soltani, das Boarte Piano Trio, die Bratschistin Tabea Zimmermann und die Pianistin Alexandra Dovgan laden neben vielen weiteren hochkarätigen Musiker:innen zur Meisterkonzertreihe.

Der Schweizer Schriftsteller Christoph Geiser, Gewinner des Schweizer Literaturpreises 2020 und des Grossen Literaturpreises von Stadt und Kanton Bern 2018, die Illustratorin Julia Trachsel, die 2026 ihre erste Graphic Novel publiziert hat, der deutsche Schriftsteller und Journalist Ilija Matusko und die Ärztin, Psychiaterin und Schriftstellerin Melitta Breznik präsentieren im ersten Halbjahr 2027 im Rahmen der Lesungsreihe ihre neuesten literarischen Werke. (ZPK/mc/ps)

Zentrum Paul Klee