Lufthansa hebt erstmals mit Highspeed-Internet von Starlink ab

Frankfurt – Am Mitwoch ist erstmals ein Flugzeug von Lufthansa mit dem neuen Lufthansa Group Wi-Fi powered by Starlink abgehoben. Ein Airbus A320neo mit der Kennung «D-AINM» machte den Anfang – und war damit auch das erste Flugzeug in der gesamten Lufthansa Group-Flotte mit dem neuen Highspeed-Angebot. Gäste erleben damit eine Online-Bandbreite über den Wolken, die in vielen Fällen schneller ist als die Internetverbindung zu Hause oder im Büro.

Der erste Flug führte die «November-Mike» um 12:15 Uhr mit der Flugnummer LH234 von Frankfurt nach Rom. In 10.000 Metern Höhe aktivierte Lufthansa Airlines-CEO Jens Ritter das System. Ab sofort fliegt das Flugzeug als das erste in der Lufthansa-Flotte mit der neuen Technologie im Liniendienst. Noch in diesem Jahr sollen bei Lufthansa und Lufthansa City Airlines bis zu zehn weitere Flugzeuge der A320-Familie mit dem neuen Highspeed-Internet folgen. Der Einbau der Starlink-Technologie findet vor allem bei Lufthansa Technik in Berlin statt. Lufthansa kombiniert den Einbau dabei mit geplanten Liegezeiten für technische Checks. Weitere Lufthansa Group Airlines werden ebenfalls bald ausgerüstet.

Der gruppenweite Rollout des neuen Highspeed-Internets soll allen Fluggästen ein gleichbleibend hochwertiges Online-Erlebnis an Bord ermöglichen. Bis 2029 sollen rund 850 Flugzeuge aller Lufthansa Group Airlines – also auch der Swiss – mit Starlink ausgerüstet werden.

Das neue «Lufthansa Group Wi-Fi» erlaubt es Gästen im Web zu surfen und liefert zusätzliche Informationen zu Reisezielen, der Lufthansa Group und ein grosses Angebot an eJournals. Künftig werden Gäste beispielsweise auch auf Informationen und Serviceangebote rund um ihren Flug zugreifen können. Zudem enthält das Portal auch die Benutzerregeln, die für alle Gäste gelten. Sponsor des Lufthansa Group Wi-Fi ist Mastercard, die bereits das bisherige Angebot FlyNet als Partner begleiten. Das Angebot ist für alle Miles & More Kunden sowie Travel ID Nutzer über alle Reiseklassen hinweg kostenfrei. (pd/mc/pg)