Swiss stärkt ihren Standort Genf mit grösseren Flugzeugen

Genf – Die Swiss passt ihre Flotte am Standort Genf im Sommer 2027 an. Die Airline ersetzt zwei Airbus A220-300 durch zwei Airbus A320neo. Damit schafft sie auf der nachfragestarken Strecke Genf–London Heathrow zusätzliche Sitzplätze. Während der A220-300 145 Gästen Platz bietet, verfügt der A320neo über 180 Sitze.

Swiss setzt die beiden A320neo auf der Strecke Genf–London Heathrow ein. Diese Verbindung gehört zu den nachfragestärksten Strecken ab Genf. Mit dem Wechsel schafft die Airline dort zusätzliche Kapazität und stärkt damit ihr Angebot für die Reisenden.

Jens Fehlinger, CEO von Swiss, erklärt: «Wir setzen damit ein starkes Zeichen für unseren Standort Genf. Wir wollen unsere Position in Genf langfristig sichern und mit gezielten Massnahmen weiter stärken. Ein attraktives, nachfragegerechtes und profitables Streckenangebot spielt dabei eine entscheidende Rolle.»

Swiss arbeitet die operativen Details für den Sommerflugplan 2027 in den kommenden Wochen aus. Der Sommerflugplan ist vom 28. März bis zum 30. Oktober 2027 in Kraft. (pd/mc/pg)