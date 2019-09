Migros verkauft m-way an die Swiss E-Mobility Group

Zürich – Die Migros verkauft ihre Tochtergesellschaft m-way AG an die Swiss E-Mobility Group AG. Zum Verkaufspreis oder weiteren Vertragspunkten machen die Vertragspartner keine Angaben.

Die m-way AG wird zusammen mit ihren rund 100 Mitarbeitenden als gleichwertiges Mitglied in die Swiss E-Mobility Group integriert. Zur Swiss E-Mobility Group gehören bereits die Colag AG, ein führender Produzent und Grosshändler von E-Bikes in der Schweiz, und die deutsche ECommerce Handelsfirma eldisto GmbH. Es ist geplant, die Gruppe mit weiteren Akquisitionen vorwiegend in Deutschland und Österreich zu verstärken und mit Dienstleistungen wie Unterhalt, Reparaturen, Finanzierung und Vermietung zu ergänzen.

Die m-way AG hat seit ihrer Gründung im Jahr 2011 28 Shops in der Schweiz eröffnet und verfügt damit über ein flächendeckendes Filial- und Servicenetz. Zusätzlich steht den Kunden das abgerundete Angebot an Produkten und Dienstleistungen auch über eine etablierte E-Commerce-Plattform zur Verfügung.(mc/pg)

