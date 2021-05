Neuer Award für Bike-Hotels: Die Schweiz mit einem Hotel in den Top 30

Friedburg – Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 501’828 Velos und E-Bikes verkauft, um 38 Prozent mehr als im Jahr davor. Besonders gefragt waren E-Bikes. 171’132 (+ 28 Prozent) davon gingen an neue Besitzer. Für die Tourismusbetriebe bedeutet dieser Trend, dass auch immer mehr Urlauber ihr Rad im Gepäck haben und auf Dienstleistungen rund um das Bike setzen. Das Urlaubsportal www.mtb-hotels.info, das 690 Hotels für Mountainbike-Urlaube im Verzeichnis führt, hat die 50 fahrradfreundlichsten Unterkünfte im Rahmen eines Awards ausgezeichnet.

Für den MTB-hotels.info Award wurden Ausstattung, Service und Gästemeinungen von 690 Bike-Hotels, vorwiegend aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, im Detail ausgewertet. Platz eins ging an das Hotel Annelies aus Ramsau in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Auf den weiteren Plätzen folgten das Hotel Salzburger Hof (Leogang) sowie das Hotel SantaLucia (Gardasee) und das Naturhotel Chesa Valisa (Vorarlberg). Übersicht zu allen Preisträgern: www.mtb-hotels.info/award

Christoph Reichl, Portalmanager bei MTB-hotels.info, kann den Trend zu Urlauben mit dem Rad bestätigen. «Gerade in den letzten Wochen haben sich die Zugriffe auf unserem Portal fast verdoppelt. Die Urlauber sind sehr daran interessiert, welche Serviceleistungen das Hotel rund um den Bike-Urlaub anbieten kann. Auch die Hoteliers berichten uns, dass immer mehr Gäste ihre Räder mitnehmen oder vor Ort ausleihen möchten. Besonders gefragt sind E-Bikes.» Zu den wichtigen Serviceleistungen für Biker zählen Waschplätze, Reparaturbereiche, Wäscheservice, Abholservice bei Pannen, Tourenberatung oder geführte Touren sowie die sichere Aufbewahrung der Fahrräder. Apropos sichere Aufbewahrung: In so gut wie allen Hotels stehen absperrbare Fahrradräume zur Verfügung, aber die meisten Mountainbiker haben dennoch den Wunsch, das eigene Bike in das Hotelzimmer mitzunehmen.

Die Top 10 des MTB-hotels.info Awards 2021:

1. Hotel Annelies, Österreich, Steiermark, Ramsau am Dachstein

2. Hotel Salzburger Hof Leogang, Österreich, Salzburg, Leogang

3. Aktiv Hotel SantaLucia, Italien, Trentino-Südtirol, Torbole sul Garda

4. Das Naturhotel Chesa Valisa, Österreich, Vorarlberg, Hirschegg

5. Mountain Residence Montana, Italien, Trentino-Südtirol, Gsies

6. Stadthotel Brunner, Österreich, Steiermark, Schladming

7. Hotel Montanara, Österreich, Salzburg, Flachau

8. Hotel Innerhofer, Italien, Trentino-Südtirol, Gais

9. Feldhof DolceVita Resort, Italien, Trentino-Südtirol, Naturns bei Meran

10. Lindenhof Lifestyle DolceVita Resort, Italien, Trentino-Südtirol, Naturns bei Meran

Alle Preisträger auf einen Blick: www.mtb-hotels.info/award

Aus der Schweiz schaffte es ein Bike-Hotel in die Top 50:

Hotel Hemizeus, Zermatt (Wallis): 29. Platz / Schweiz Nr. 1 / Wallis Nr. 1 / www.mtb-hotels.info/hotel-hemizeus

Das beste Bike-Hotel der Schweiz liegt im Wallis und begeistert seine Gäste nicht nur mit einem atemberaubenden Ausblick auf das markante Matterhorn: Seit 1975 betreiben Patricia & Ruggero Palazzo das Hotel Hemizeus in Zermatt und wissen perfekt um die Bedürfnisse von Mountainbikern Bescheid. Zur Ausstattung des schicken 3-Sterne-Hotels, das lediglich 700 m von der Matterhorn Expresstalstation entfernt liegt, gehören z. B. ein Biker-Raum mit Werkzeug, ein Bike-Waschplatz, ein abschließbarer Fahrradraum und ein kostenloser Wäscheservice für Sportbekleidung. Darüber hinaus ist Hausherr Ruggero Palazzo selbst begeisterter Mountainbiker und lässt es sich nicht nehmen, die MTB-begeisterten Urlauber auf organisierten Touren zu begleiten. Tourentipp des Hotels: Bike-Tour Furi-Schwarzsee

Details zu den Top 3 des mtb-hotels.info Awards 2021:



Hotel Annelies, Ramsau am Dachstein (Steiermark): 1. Platz / Österreich Nr. 1 / Steiermark Nr. 1 / www.mtb-hotels.info/hotel-annelies

Der Gewinner des MTB-hotels.info Awards 2021 und somit das beste Bike-Hotel kommt aus der Steiermark. Das Hotel Annelies in Ramsau am Dachstein wird von der Familie Schrempf geführt und punktet bei seinen Gästen mit umfangreichen Leistungen für Mountainbiker und einer perfekten Lage in der Bike-Region Schladming-Dachstein. Einem sorgenlosen Mountainbike-Urlaub steht hier nichts mehr im Wege. Neben der Grundausstattung wie einem Bike-Abstellraum und einem Waschplatz stehen den Gästen in der iBike-Box vor dem Hotel hochwertige Premium Fully E-Bikes zur Verfügung. Falls erwünscht kann man die Region auch gemeinsam mit einem MTB-Guide erkunden und wertvolle Tipps und Tricks vom erfahrenen Hotelpersonal sammeln. Kleinere Reparaturen stellen dank Montageständer und Werkzeug im Haus auch kein großes Problem dar. Damit die Ausrüstung für jede Tour frisch und sauber ist, wird im besten Bike-Hotel außerdem ein Wäsche- und Trockenservice für Bike-Bekleidung angeboten. Tourentipp des Hotels: Panorama Runde



Hotel Salzburger Hof, Leogang (Salzburg): 2. Platz / Österreich Nr. 2 / Salzburg Nr. 1 / www.mtb-hotels.info/salzburger-hof-leogang

Der 2. Platz des MTB-hotels.info Awards 2021 geht an ein Bike-Hotel wie es im Buche steht. Im Hotel Salzburger Hof in Leogang kommen begeisterte Mountainbiker voll auf ihre Kosten. Die ideale Lage in der größten Bike-Region Österreichs, kombiniert mit dem erstklassigen Service für Mountainbiker, macht den Bike-Urlaub im Hotel der Familie Hörl unvergesslich. Nur 99 Meter vom Bikepark Leogang und der Asitzbahn entfernt, beginnt der Bike-Genuss quasi direkt beim Hotel. Auch in puncto Ausstattung und Service bleiben keine Wünsche unerfüllt. Am digitalen Info-Point mit einer interaktiven Streckenkarte lassen sich beispielsweise Bike-Erlebnisse optimal planen. Auch geführte MTB-Touren mit einem geprüften Bike-Guide werden angeboten. Damit die rasanten Abfahrten auch festgehalten werden, bietet das Hotel einen kostenlosen GoPro-Verleih an. Doch nicht nur Kameras werden verliehen. Natürlich steht den Gästen auch eine große Auswahl an Mountainbikes und E-Bikes zur Verfügung. Für saubere und frische Bekleidung sorgt der kostenlose Wäscheservice im Hotel. Tourentipp des Hotels: Matzalm Trail



AktivHotel SantaLucia, Torbole sul Garda (Trentino-Südtirol): 3. Platz / Italien Nr. 1 / Trentino-Südtirol Nr. 1 / www.mtb-hotels.info/aktivhotel-santalucia

Den 3. Platz des MTB-hotels.info Awards 2021 belegt ein Bike-Hotel an einem der bekanntesten Seen Italiens. Das AktivHotel SantaLucia am Gardasee punktet mit seinem Angebot bei passionierten Mountainbikern und jenen, die es noch werden wollen. Die umfangreichen Serviceleistungen und die spezielle Ausstattung für Biker machen den Bike-Urlaub im Hotel unvergesslich. Eine Werkstatt für kleinere Reparaturen, ein videoüberwachter und alarmgesicherter Bike-Raum und ein Waschplatz für Bikes stehen den Gästen zur Verfügung. Vom erfahrenen Personal erhält man zudem Insider-Informationen und nützliche Ratschläge rund um die Region. Falls erwünscht, kann man die verschiedensten Touren auch gemeinsam mit zertifizierten MTB-Guides meistern und dabei wertvolle Tipps und Tricks sammeln. (MTBH/mc/hfu)