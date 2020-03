Neues Hotelportal hilft bei der Suche für den allergiefreien Urlaub

Friedburg – Allergiker oder Menschen mit Nahrungsmittelintoleranz haben es oftmals schwer, ein geeignetes Hotel zu finden. Das kürzlich gestartete Internetportal www.allergiehotel.info will von Allergien und Unverträglichkeiten geplagten Menschen bei der Suche helfen.

Derzeit befinden sich knapp 200 Hotels auf allergiehotel.info, vorwiegend aus Österreich und Deutschland, die sich dem Thema besonders annehmen. Neben verschiedensten Nahrungsmittelunverträglichkeiten beschäftigen sich die Hotelbetreiber hauptsächlich mit den Themen Hausstaub-, Pollen-, Schimmelpilz- und Tierhaarallergien. Aber auch viele Kleinigkeiten können für Allergiker bei der Urlaubswahl entscheidend sein. Laut Studien soll bereits mehr als ein Drittel der Bevölkerung an Allergien leiden. Tendenz stark steigend. In der Schweiz wären das rund drei Millionen Personen. Zusätzlich leiden Allergiker, ausgelöst durch den Klimawandel, am früheren Beginn der Pollensaison.

Kostenloser Eintrag für die Hotels

„Wir sind erst am Start unseres Projektes und möchten noch viele weitere allergikerfreundliche Hotels in unserem Suchverzeichnis aufnehmen“, sagt Redaktionsleiter Roland Bamberger. „Wir rufen Hoteliers mit entsprechendem Angebot auf, sich bei uns zu melden. Wir tragen jedes passende Hotel mit allen Details kostenlos ein.“ Ziel der Betreiber von allergiehotel.info ist es, Menschen mit Allergien oder Unverträglichkeiten ein möglichst umfangreiches Verzeichnis an geeigneten Hotels sowie detaillierte Such- und Filtermöglichkeiten zu bieten.

Wichtige Details für allergiegeplagte Urlauber: Bettwäsche, Bodenbeläge, Inhaltsstoffe der Mahlzeiten und Hygienespender

In der ersten Phase listet das neue Portal bereits 198 Allergikerhotels aus neun europäischen Ländern. Die meisten davon in Deutschland (82), Österreich (76) und Italien (28). Die Such- und Selektiermöglichkeiten auf www.allergiehotel.info sind sehr umfangreich. Nicht nur die Art der Allergien und Unverträglichkeiten kann definiert werden, auch wichtige Feinheiten für spezielle Bedürfnisse kann der User abfragen. „Viele Urlauber haben Interesse zu erfahren, ob hypoallergene Bettwäsche verwendet wird, welche Bodenbeläge sich im Zimmer befinden, ob lactosefreie Mahlzeiten angeboten werden oder ob auf Histaminunverträglichkeiten geachtet wird.“, weiß Bamberger aus den Gesprächen mit Hotelbetreibern.

Auch im Bereich der Händehygiene möchte allergiehotel.info die bestmögliche Information und Auswahlmöglichkeit bieten. Bamberger dazu: „Nach der großen Corona-Krise wird die Sauberkeit der Hände zurecht stark in den Köpfen der Menschen verankert sein. Daher will der Urlaubsgast bei der Wahl des passenden Hotels auch wissen, ob sich Desinfektionsspender am Eingang zum Restaurant, im Fitnessraum oder anderen neuralgischen Punkten befinden.“

Die Wichtigkeit des Themas beweist auch das ECARF-Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung, das schon mehr als tausendmal vergeben wurde. Neben allergiefreundlichen Produkten und Dienstleistungen haben auch schon Orte, Regionen und Hotels diese Auszeichnung erhalten. Darunter befindet sich auch die Insel Borkum, die Gemeinde Galtür und Hotels wie die Galtürer Alpenresidenz Ballunspitze und das Sauerländische Familotel Ebbinghof. (AH/mc/hfu)