«Now and then» – Beatles veröffentlichen einen neuen Song

London – Über 53 Jahre nach der Trennung der Beatles ist ein «neuer» Song der legendären britischen Band veröffentlicht worden.

Am Donnerstagnachmittag erschien die Single des bisher unveröffentlichten Songs, auf dem alle vier Original-Beatles, die verstorbenen John Lennon und George Harrison ebenso wie die noch lebenden Ringo Starr und Paul McCartney noch einmal gemeinsam zu hören sind.

«Now And Then» fand sich einst im Nachlass des 1980 vor dem Dakota Building in New York erschossenen John Lennon. Seine Witwe übergab das analoge Tape, eine einfache Musikkassette mit der Aufschrift «For Paul», 1994 an McCartney. Damals reichte die Technik nicht, die Stimme des Verstorbenen in ausreichender Qualität zu extrahieren. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz ist das nun aber gelungen. Dem Original-Track wurden Gitarrenaufnahmen von George Harrison aus dem Jahr 1995 hinzugefügt. Im vergangenen Jahr wurde «Now and Then» dann in Los Angeles mit Ringo Starrs Schlagzeug, Paul McCartneys Klavier und Bass sowie den Stimmen der beiden lebenden Beatles fertiggestellt.

Die KI-Software wurde nicht dafür verwendet, Lennons Gesang zu ergänzen oder gar zu imitieren. Sie wurde ausschliesslich benutzt, um die einzelnen Teile klar voneinander trennen zu können. Nach der ersten Ankündigung des Songs im Juni sah sich McCartney veranlasst, diesen Umstand besonders zu betonen: «Nichts wurde künstlich oder synthetisch geschaffen», sagte er damals in der BBC, «es ist alles echt, und wir alle spielen darauf». Über die Produktion: