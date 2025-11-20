Oberengadiner Bergbahnen starten in die Wintersaison

Silvaplana – Am kommenden Samstag nimmt das Skigebiet Corvatsch den Winterbetrieb auf. Mit dem Winter Opening “Silvaplana Rocks the Rail” wartet zum Saisonstart ein Programm, das Wintersport-Fans verbindet. Ausserdem wird die beliebte Hossa Bar neu eröffnet.

Der Sportberg Corvatsch öffnet am Samstag seine Pisten. Zum Saisonauftakt lädt Silvaplana vom 21. bis 23. November 2025 zum Winter Opening – “Silvaplana Rocks the Rail” – ins Dorfzentrum ein. Auf dem Programm stehen Freestyle-Unterricht im Corvatsch Park, eine Snow Kids Village, Filmvorführung mit Apéro im Kino Scala in St. Moritz sowie der Rail-Contest mitten in Silvaplana mit separaten Kategorien für Kinder und Profis. Konzerte und eine Afterparty runden das Winter-Weekend ab.

Mit den Bedingungen zum Saisonstart zeigen sich die Bergbahnen zufrieden: “Dank der hohen Lage finden Wintersportler von Beginn an super Pistenbedingungen vor – und können sich auf optimale Verhältnisse bis zum Saisonende verlassen”, sagt Markus Moser, Geschäftsführer der Corvatsch AG.

Corvatsch Park lockt mit Superpipe

Seit Februar 2024 bietet das Freestyle-Paradies eine neue, imposante Halfpipe, die nicht nur internationale Wettkämpfe ermöglicht, sondern den Park zu einem der grössten im Alpenraum macht. Ab 1. Dezember öffnet der Park mit einem abwechslungsreichen Set-up, und ab Ende Januar kommt mit der neuen Superpipe ein weiteres Highlight hinzu. Hier findet vom 25. bis 29. März 2026 auch der FIS Freeski & Snowboard World Cup Corvatsch statt.

Nachtskifahren auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz

Wenn am Freitagabend das Flutlicht angeht, gehört die Bühne der Corvatsch Snow Night. Auf der 4,2 Kilometer langen Piste von der Mittelstation Murtèl nach Surlej – der längsten beleuchteten Nachtskipiste der Schweiz – wird jeweils von 5. Dezember 2025 bis 10. April 2026 jeden Freitagabend ab 19 Uhr gefahren.

Hossa Bar wird neu eröffnet

Ab Mitte Dezember soll in der Hossa Bar wieder gefeiert werden. Das Gebäude entsteht in neuer Form – als hölzernes Quadrin – und verleiht der beliebten Location einen frischen Auftritt. Dazu gibt es ein frisches Food-Konzept. Jeden Freitagabend verwandelt sich die Location anlässlich der Corvatsch Snow Night zu einem Apés-Ski-Hotspot mit DJ. (mc/pg)