Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist tot

Jerusalem – Der Basler Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn ist am Freitag im Alter von 98 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie in einer Todesanzeige mit.

Sein erstes grosses Werk war der Dokumentarfilm The Sky Above, the Mud Below (1961), der eine Expedition durch bislang unerforschte Gebiete in Westpapua begleitete und ihm seinen ersten Oscar einbrachte. Damit begann eine bemerkenswerte Serie von Erfolgen: Insgesamt sechs seiner Produktionen wurden mit dem Academy Award prämiert – drei in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» und drei als «Bester ausländischer Film». Damit hält Cohn einen Rekord unter unabhängigen Produzenten.

Seine Verdienste wurden nicht nur durch Filmpreise anerkannt: 1992 erhielt er als erster nicht-amerikanischer Produzent einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, dazu Ehrendoktorate renommierter Universitäten (Boston, Yeshiva, Basel, Bar-Ilan), der französische Orden Ordre des Arts et des Lettres, Humanitarian Awards sowie zahlreiche Lifetime-Achievement-Auszeichnungen bei internationalen Festivals.

Die Beerdigung werde am Samstagabend nach Sonnenuntergang um 21.00 Uhr in Jerusalem stattfinden, teilte die Familie mit. (mc/pg)

