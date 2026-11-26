Zürich – Die Schweizer Kabarettistin und Satirikerin Patti Basler wird mit dem 55. Deutschen Kleinkunstpreis 2027 in der Kategorie Kabarett ausgezeichnet. Der vom Mainzer «unterhaus» verliehene Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Kabarett, Satire und Comedy im deutschsprachigen Raum und ist mit 5000 Euro dotiert.

In ihrer Begründung würdigt die Jury – in der SRF durch Barbara Anderhub und Daniel Kaufmann vertreten ist – Patti Basler als «satirische Instanz» und «Wortakrobatin», die das Genre lebendig hält. In einer von Neutralität und Konkordanz geprägten Schweiz bringe sie Themen mit scharfem Verstand auf den Punkt und auf die Pointe. Besonders hervorgehoben werden ihre Live-Einsätze in der SRF-Politdiskussionssendung «Arena», in der sie das Geschehen noch während der laufenden Sendung in Echtzeit als zugespitztes Gedicht zusammenfasst. Zudem lobt die Jury ihr vehementes Engagement für Frauen auf der Bühne sowie ihre Präsenz im gesamten deutschsprachigen Raum.

Die feierliche Verleihung des 55. Deutschen Kleinkunstpreises findet am Samstag, 13. März 2027, im Frankfurter Hof in Mainz statt und wird von Tobias Mann moderiert. Neben Patti Basler werden im kommenden Jahr auch Simon & Jan (Musik), Fil (Kleinkunst), Alex Stoldt (Stand-Up), Toxische Pommes (Förderpreis der Stadt Mainz) sowie Rainald Grebe (Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz) geehrt. Die Aufzeichnung der Preisverleihung ist am Sonntag, 21. März 2027, um 20.15 Uhr auf 3sat zu sehen.

Neues SRF-Talkformat «Pattis Fight Club» startet im Dezember

Bereits in wenigen Tagen ist Patti Basler in einer neuen Rolle bei SRF zu sehen: Ab Sonntag, 6. Dezember 2026, lädt sie in ihrem neuen satirischen Talkformat «Pattis Fight Club» an vier Sonntagen im Dezember jeweils um 21.45 Uhr auf SRF 1 Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft in den fiktiven Boxkeller unter dem Bundeshaus ein. Zu den Gästen zählen FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher, Unternehmer Alfred Gantner, SP-Bundesrat Beat Jans sowie SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann. Alle vier Folgen sind ab dem 6. Dezember auch auf Play SRF abrufbar. (mc/pg)