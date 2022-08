5 Dinge, die Sie beim Kauf eines Reisekoffers beachten sollten

Zug – Menschen, die gerne verreisen, brauchen das passende Gepäckstück, um all ihre Habseligkeiten wie Kleidung, Wertsachen und andere Gegenstände zu transportieren. Gerade bei der Reise mit Flugzeug oder Zug ist ein zuverlässiger Reisekoffer in der Tat eine Empfehlung wert. Es gibt verschiedene Kritikpunkte, die bei dem Kauf eines solchen Gepäckstücks eine wichtige Rolle spielen und daher unbedingt beachtet werden sollten.

Zwei wichtige Themen sind zum Beispiel die Robustheit und die Sicherheitsfunktionen des Reisekoffers.

Stabilität und Sicherheit: Eine qualitative Verarbeitung schützt Koffer und Inhalt

Beim Transport von einem Reisegepäckstück kann es schon mal etwas rauer zugehen. Das Gepäck wird beim Einladen in das Flugzeug irgendwo angeeckt oder knallt beim Laden auf das Gepäckband an die Bande und schon ist eine Schramme vorhanden. Das muss und darf jedoch nicht vorkommen, denn ein hochwertiger Reisekoffer ist in der Lage, einen guten Grad an Stabilität vorzuweisen. Diese Stücke sind stoßfest und kratzfest. Entsprechend sicher sind auch die Inhalte, denn diese dürfen durch den Transport natürlich nicht beschädigt werden. Dabei hilft auch eine gute Innenfütterung, verschiedene Innentaschen mit robusten Reißverschlüssen und selbstverständlich letztlich auch ein Sicherheitsschloss, um den Kofferinhalt vor Dieben zu schützen. Auf https://www.eschuhe.ch/de/zubehor/koffer.html besteht eine grosse Auswahl an stabilen und sicheren Reisekoffern, die auf jeden Fall zu überzeugen wissen.

Gewicht und Transportgestaltung: Wie lässt sich der Koffer von A nach B bringen?

Der Faktor Gewicht ist bei einem Koffer von grosser Wichtigkeit. Je mehr Gewicht ein Koffer auf die Waage bringt, desto schwieriger kann sein Transport ausfallen. Zudem gilt es zu bedenken, dass bei den meisten Fluggesellschaften eine Gewichtsbegrenzung besteht. Bei der Reise mit anderen Verkehrsmitteln wie Zug, Bus, Bahn oder Auto spielt dies zwar keine Rolle, doch für den Fall, dass Flugreisen angedacht sind, sollte das Eigengewicht des Koffers im Hinterkopf behalten werden. Ein geringes Gewicht hält die Möglichkeit bereit, den Transport ohne Hindernisse in Angriff zu nehmen. Darüber hinaus hilft es bei der Transportgestaltung, wenn der Koffer einen stabilen Tragegriff vorweist und im besten Falle auch noch einen ausziehbaren Griff zu bieten hat. Rollen am unteren Ende des Reisekoffers verschaffen dann die Chance, den Koffer nicht tragen zu müssen, sondern auf den Rollen hinter sich herziehen zu können. (es/mc/hfu)