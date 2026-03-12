Alpine Destinationen führen Gastfreundschafts-Ranking in der Schweiz an

Zürich – Die beliebtesten und gastfreundlichsten Reiseziele der Schweiz liegen in den Alpen. Das zeigt die aktuelle Auswertung der diesjährigen Traveller Review Awards von Booking.com, die auf Millionen verifizierter Gästebewertungen basiert. Besonders Destinationen mit starkem Angebot für Aktiv-, Natur- und Abenteuerferien erzielen überdurchschnittlich hohe Bewertungen.

Insgesamt wurden 12’892 Schweizer Unterkünfte ausgezeichnet. Neben der starken Performance klassischer Bergziele fällt ein Trend in Richtung alternative Unterkünfte auf: So schneiden Ferienwohnungen besonders gut ab und sind die am häufigsten ausgezeichnete Unterkunftsart – und machen die Schweiz damit zu einer wichtigen europäischen Destination für selbstorganisierte Aktivferien.

Self-Guided Outdoor Destination Schweiz

Rund 78 Prozent aller ausgezeichneten Unterkünfte in der Schweiz sind Ferienwohnungen, Chalets oder andere alternative Unterkunftsformen. Hotels bleiben wichtig und sind die am zweithäufigsten ausgezeichnete Unterkunftsart, doch immer mehr Reisende wählen bewusst flexible Unterkunftsmodelle, die sich an individuelle Reisepläne anpassen lassen.

Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit dem Wandel der Reisegewohnheiten. Gäste reisen heute häufiger unabhängig, planen Aktivitäten selbst und nutzen Destinationen als Ausgangspunkt für Wanderungen, Bike-Touren, Wintersport oder mehrtägige Naturerlebnisse. Alternative Unterkünfte wie Ferienwohnungen dienen dabei als persönliches «Basecamp» für Outdoor-Abenteuer.

Die Schweiz profitiert besonders stark von diesem Trend. Dank dichter Bergbahnnetze, gut ausgebauter Wander- und Bike-Infrastruktur sowie hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards eignet sich das Land ideal für sogenannte Self-Guided-Reisen – also individuell organisierte Aktivferien ohne klassische Gruppenprogramme.

Graubünden führt nationales Regionenranking an

Im regionalen Vergleich belegt Graubünden den ersten Platz der gastfreundlichsten Regionen der Schweiz*, gefolgt vom Wallis, St. Gallen, Fribourg und Bern. Auffällig ist die starke Präsenz etablierter alpiner Destinationen, die sowohl im Sommer- als auch im Wintertourismus international positioniert sind.

Die gastfreundlichsten Orte der Schweiz

Angeführt wird das nationale Ranking von Samnaun**. Ebenfalls unter den Top-Zielen finden sich Kandersteg, Lauterbrunnen, Flims, Scuol, Grächen, Gstaad, Saas-Grund, Pontresina und Arosa – allesamt Orte mit internationaler Ausstrahlung und breitem Angebot für Wandern, Wintersport und alpine Outdoor-Erlebnisse.

Die Analyse zeigt: Gäste bewerten Destinationen besonders positiv, wenn eindrückliche Natur, vielfältige Aktivmöglichkeiten und eine professionelle touristische Infrastruktur zusammenspielen. Persönliche Gastgeberleistungen bleiben ein wichtiger Bestandteil der Reiseerfahrung, wirken jedoch vor allem im Zusammenspiel mit einem hochwertigen Gesamtangebot.

Ganzjahresdestinationen profitieren

Viele der bestplatzierten Orte verfügen über ein ausgeprägtes Ganzjahresangebot. Während Wintersport weiterhin ein zentraler Treiber bleibt, gewinnen Sommeraktivitäten wie Wandern, Biken und alpine Naturerlebnisse zunehmend an Bedeutung. Reiseziele mit ganzjähriger touristischer Nutzung erzielen dadurch stabil hohe Gästezufriedenheit. (pd/mc/pg)

* Regionen mussten mindestens 200 Gewinner der Traveller Review Awards 2026 haben (nur Unterkünfte), um in diese Liste aufgenommen zu werden, und die Liste wurde nach dem höchsten Anteil an Gewinnern pro Region sortiert (Anteil der Gewinner als Prozentsatz am Gesamtangebot der auf Booking.com verfügbaren Unterkünfte in der Region).

** Die Reiseziele mussten mindestens 50 Gewinner der Traveller Review Awards 2026 haben (nur Unterkünfte), um in diese Liste aufgenommen zu werden, und die Liste wurde nach dem höchsten Anteil an Gewinnern pro Reiseziel sortiert (Anteil der Gewinner als Prozentsatz am Gesamtangebot der auf Booking.com verfügbaren Unterkünfte in der Destination)