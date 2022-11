Die besten Möglichkeiten zum Parken am Flughafen Zürich

Zürich – Wer einen Langzeitaufenthalt am Flughafen Zürich plant, der sollte sich am besten im Voraus schon gut informieren, welche Parkmöglichkeiten es gibt. Ansonsten kann das Dauerparken nämlich schnell teuer werden. Aber welche Optionen gibt es eigentlich und in welcher Preisklasse liegen diese? Hier ein kurzer Überblick.

Parkmöglichkeiten am Flughafen Zürich

Wie die meisten Airports, bietet auch der Airport Zürich eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten für Kurz- und Langzeitaufenthalte an. Bei einem Langzeitaufenthalt empfiehlt es sich, ein günstigeres Angebot zum „Budget Parken“ zu wählen. Die offenen Budget Stellflächen des Flughafens liegen jedoch etwas weiter entfernt von den Terminals. Entsprechend muss entweder ein längerer Laufweg von circa 15 Minuten mit Gepäck in Kauf genommen werden oder man nimmt den öffentlichen Regionalbus zum Airport. Die günstigen Parkplätze am Flughafen sind natürlich sehr beliebt und da sich aktuell das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich weiter erholt, sind diese nicht nur in den Ferienzeiten entsprechend schnell ausgebucht.

Alternativ besteht auch noch die Möglichkeit, auf den Stellflächen eines Privatanbieters etwas außerhalb des Flughafengeländes zu parken. Hier wird auf überwachten und gesicherten Parkplätzen geparkt, die in der Regel günstiger sind als die offiziellen Parkplätze des Flughafens. Von dort aus werden Passagiere mit dem kostenlosen Shuttle Service zum Flughafen gebracht und bei Rückkehr auch wieder abgeholt. Die Fahrt zum Terminal dauert nur wenige Minuten und sie wird häufig sogar individuell nach Bedarf geplant. Wer das Parken Flughafen Zürich plant, kann mit diesen Parkplatzangeboten viel Geld sparen. Manche der Anbieter bieten für geringe Aufpreise sogar überdachte Stellflächen und zusätzliche Services an, wie zum Beispiel ein komfortable Außen- oder Innenreinigung des Fahrzeuges.

Die nächste Möglichkeit ist das „Terminal Parken“ direkt am Airport. Hierbei handelt es sich wohl um die teuerste, aber gleichzeitig auch komfortabelste Option, wenn man das Parken möglichst schnell erledigen will. Die Parktarife für diesen Komfort sind entsprechend hoch angesetzt und die Parkgebühren für eine Woche können schnell über 200 CHF liegen. Dafür wird überdacht in gut beleuchteten Parkhäusern geparkt und es gibt direkte Gehverbindungen zu den Terminals, sodass diese in wenigen Minuten zu Fuß erreicht werden können.

Parkplätze am Flughafen im Voraus buchen

Beim Langzeitparken am Flughafen Zürich können Passagiere aus vielen, verschiedenen Möglichkeiten und unterschiedlichen Anbietern wählen. Hierbei kommt es vor allem darauf an, welches Budget zur Verfügung steht und wie nah man am Terminal parken möchte. Generell ist es empfehlenswert, den Parkplatz für die gewünschte Reisezeit rechtzeitig vorab online zu buchen. So erspart man sich am Abreisetag das Umherirren und die lange Suche nach einem freien Stellplatz und das Beste ist: es können keine unerwartet hohen Parkgebühren am Ende des Urlaubes in Rechnung gestellt werden.

Wer nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sucht und Wert auf etwas Komfort zu einem günstigen Preis legt, für den ist das Parken bei den Privatanbietern mit Shuttle-Service die richtige Wahl. Für wen jedoch der Komfort im Vordergrund steht und die Kosten für den Parkplatz zweitrangig sind, der wird in einem Parkhaus direkt am Terminal am besten bedient.

Welche Option letztlich die bessere Wahl zum Parken am Flughafen Zürich ist, hängt hauptsächlich von den eigenen Vorzügen ab. (FP/mc/hfu)