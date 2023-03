Die fünf schönsten Orte zum Überwintern

Zürich – Es soll sie geben – die Menschen, die sich Jahr für Jahr auf den Winter freuen und beim Anblick von Schneeflocken in Jubel ausbrechen. Alle anderen nehmen die kalte Jahreszeit eher missmutig hin und versuchen, das Beste daraus zu machen. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele sich dazu entscheiden, die Wintermonate anderswo zu verbringen. Die Reiselust der Schweizer zeigt sich auch an den Rekordzahlen, die der Zürcher Flughafen verzeichnet.

Vor allem ortsunabhängige Freelancer oder Rentner, die in ihrem Heimatland keine festen Termine haben, nutzen ihre Flexibilität. Doch welche Orte eignen sich am besten, um den Winter bei freundlicherem Wetter zu verbringen?

Tipp #1: Portugal

In Portugal ist es oft bis in den Oktober hinein noch angenehm warm. Erst zum November hin verliert die Sonne dort ihre Strahlkraft. Doch selbst im Januar fallen die Temperaturen selten unter 10 Grad. Und das Meer ist im Winter nicht viel kälter als im Sommer. Wer hier nicht zu zimperlich ist, kann an sonnigen Tagen auch in der kälteren Jahreszeit noch ein erfrischendes Bad nehmen oder auf den Wellen surfen. Am besten erreicht man Portugal mit dem Flugzeug. Flüge nach Lissabon sind aus den meisten grösseren Städten möglich. Aber auch die internationalen Flughäfen Faro im Süden und Porto im Norden sind gut erreichbar. Im Vergleich zu den Sommermonaten sind Hotels und Ferienwohnungen viel preiswerter, was auch längere Aufenthalte begünstigt. Die beliebten Urlaubsorte an der Algarve sind nicht überlaufen und das Wetter ist ideal zum Wandern und Radfahren.

Tipp #2: Kanaren

Die Kanarischen Inseln gehören zu Spanien und sind eines der begehrtesten Reiseziele zum Überwintern. Als EU-Land ermöglicht Spanien ausserdem einen unkomplizierten Daueraufenthalt ohne Visum. Da so viele deutschsprachige Urlauber jedes Jahr kommen, ist die Infrastruktur perfekt abgestimmt. In Restaurants und Hotels, aber auch bei vielen Ärzten und Dienstleistern kommt man mit der deutschen Sprache weiter, wenn es Probleme oder Fragen gibt. Und das Beste: Auf den «Inseln des ewigen Frühlings» fallen die Temperaturen selten unter 18 Grad.

Tipp #3: Thailand

Thailand ist insbesondere wegen seines angenehmen Klimas und der berühmten Freundlichkeit der Einheimischen ein beliebtes Reiseziel. Die Trockenmonate zwischen Dezember und Mai sind die beste Reisezeit – perfekt also zum Überwintern. Zwar muss man Flüge mit einer Dauer zwischen 11 und 12 Stunden einplanen, die nicht ganz günstig sind. Einmal angekommen, sind Lebenshaltungskosten und Unterkünfte jedoch deutlich billiger als in Europa. Das gilt sogar für die Feriengebiete wie Pattaya, Phuket oder Ko Samui. Das Touristenvisum ermöglicht unkompliziert einen Aufenthalt von bis zu 180 Tagen.

Tipp #4: Ägypten

Ägypten ist besonders bei Tauchurlaubern beliebt. Da es im Trockengürtel Afrikas gelegen ist, herrschen dort ganzjährig warme und trockene Temperaturen. Viele Reisende empfinden die Temperaturen im Winter aufgrund der leichten Brise oft sogar noch angenehmer. Von Europäern wird die Gegend um Hurghada am Roten Meer gern besucht. Ausserdem gilt das Klima als heilsam für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Hauterkrankungen.

Tipp #5: Ibiza

Die Mittelmeer-Insel ist für viele Schweizer als Ort der Künstler, Hippies und Aussteiger bekannt. Kein Wunder, dass man ihr eine ganz besondere Atmosphäre nachsagt. Sowohl die Kunstszene als auch die ursprüngliche, wilde Landschaft inspirieren die Seele. Egal ob man lieber Spaziergänge an einsamen Stränden wie Codolar und Cala Xuclar unternehmen oder durch die kleinen Gassen von San Juan und Sant Jordi schlendern mag: Hier ist es im Winter angenehm leer. (SW/mc/hfu)