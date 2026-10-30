Flughafen Genf erhält erste Direktverbindung nach Lateinamerika

Genf – Der Flughafen Genf erhält eine neue Direktverbindung nach São Paulo in Brasilien. Die erste Nonstop-Verbindung des Flughafens nach Lateinamerika wird von der brasilianischen Fluggesellschaft LATAM Airlines Brasil betrieben.

Die Strecke soll ab April 2027 dreimal wöchentlich bedient werden, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. Neben dem Passagierverkehr bietet die neue Verbindung eine wöchentliche Frachtkapazität von 36 bis 55 Tonnen. Dadurch verkürzten sich die Transportzeiten für bestimmte Sendungen um mindestens acht Stunden. Zudem entfalle der Umweg über andere europäische Flughäfen mit anschliessendem Weitertransport auf der Strasse.

Die neue Verbindung sei von Vertretern aus Diplomatie, Wirtschaft und Tourismus sowie von der grossen brasilianischen Gemeinschaft in der Region mit Spannung erwartet worden, erklärte Flughafendirektor Jean-François de Saussure.

Genf wird das elfte europäische Flugziel von LATAM Airlines. Über das Drehkreuz São Paulo-Guarulhos erhielten Reisende aus der Schweiz und Europa Zugang zu zahlreichen weiteren Destinationen in Südamerika, erklärte Thibaud Morand, LATAM-Chef für Europa, Asien und den Südpazifik. (awp/mc/pg)

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