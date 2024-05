Hotel mit Parkmöglichkeit am Flughafen finden: Die besten Tipps

München – Parken am Flughafen ist nicht nur mit hohen Kosten verbunden, sondern oftmals auch eine Herausforderung bei der Anreise. Gibt es einen Stau oder kommt man pünktlich?

Diese Frage stellt sich nicht, wenn man sich vor dem Abflug in einem Hotel mit Parkmöglichkeit am Flughafen einquartiert.

Parkplatz direkt mit der Reise buchen

Die Parkmöglichkeiten am Flughafen München sind trotz riesiger Parkplätze nur begrenzt vorhanden. Dazu kommen die Kosten, die bei flughafeneigenen Parkplätzen nicht gering sind. Dennoch können Geschäftsreisende und Urlauber sparen, in dem sie den Parkplatz direkt mit der Reise buchen und sich dafür entscheiden, entspannt anzureisen und die Zeit vor dem Abflug im Hotel zu verbringen. Wer frühzeitig bucht, kann sich den Parkplatz im Regelfall aussuchen. Aber auch Last-Minute-Reisende müssen nicht mehr als nötig ausgeben, wenn sie sich für eine Parkplatzbuchung in der Nähe des Airports entscheiden. Von dort aus gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Terminal mit einem Shuttle-Service zu erreichen oder die Option Valet-Parking zu wählen und sein Auto direkt am Flughafen an einen zuverlässigen Fahrer zu übergeben, der es auf dem Parkplatz abstellt. Grundsätzlich sollte der Parkplatz immer direkt mit der Reise gebucht werden, egal für welche Variante sich der Reisende entscheidet.

Warum sich eine Nacht im Hotel mit Parkmöglichkeit empfiehlt

Staus, ein Unfall auf der Autobahn oder andere Hindernisse können dazu führen, dass man zu spät am Flughafen ankommt und dann hektisch seinen Parkplatz suchen und zum Terminal kommen muss. Eine Reise, die mit diesem Stress beginnt, ist nicht entspannend und findet im schlimmsten Fall gar nicht statt, da man den Flieger verpasst hat. Wer sich für ein Hotel mit Parkmöglichkeit unweit des Airports oder direkt am Flughafen entscheidet, umschifft diese Unwegsamkeit und kann erholt in den Urlaub starten. Hier empfiehlt es sich, einen Tag vor dem Start einzuchecken und so ganz in Ruhe vom Hotel aus mit dem Shuttle zum Terminal zu gelangen. Nach einer Nacht im Hotel ist man erholt und das Auto, das auf dem Parkplatz steht, weiß man ebenfalls sicher verwahrt, bis man aus dem Urlaub zurückkehrt.

Einen Parkplatz und ein Hotel am Flughafen günstig buchen

Wer länger verreist, sollte sich im besten Fall frühzeitig um einen günstigen Langzeitparkplatz kümmern. Das gilt nicht nur für den Airport in Zürich, sondern für alle grossen Flughäfen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Dauerparken kann teuer werden, wenn man nicht umfassend recherchiert und die Kosten der Flughafenparkplätze vergleicht. Die Kombination aus Hotel und Parkplatz bietet dem Reisenden eine Reihe an Vorteilen. Es ist nicht nötig, zu eilen oder viel zu früh loszufahren um dann am Terminal einige Stunden auf den Abflug zu warten. Vielmehr kann sich die Familie im Hotel entspannen und ihr Auto für den gebuchten Zeitraum sicher auf dem Parkplatz wissen.

Tipp: Je weiter sich das Hotel und der Parkplatz vom Airport entfernt befinden, desto günstiger sind die Kosten. Wenn ein Shuttle-Service zum Terminal angeboten wird oder wenn die Gäste sich für Valet-Parking entscheiden können, ist die pünktliche Ankunft zum Check-in garantiert. Dabei bleibt mehr Geld in der Reisekasse, da der Parkplatz und die Übernachtung am Tag vor dem Abflug nicht dazu führen, dass sich das Budget für den Urlaub schmälert. Je intensiver man sucht und je akribischer man vergleicht, desto einfacher ist es, eine preiswerte und praktische Lösung zu finden. Das gilt für alle Airports im deutschsprachigen Raum und ist daher nicht an Frankfurt, München oder Berlin und Leipzig gebunden.

Alternative: Unterkunft und parken in Flughafennähe

Fliegt man früh am Morgen oder in den späten Abendstunden ab, kann es sinnvoll sein, sich vorher ein paar Stunden in einem Hotel in Flughafennähe zu erholen. Das spart den Stress, pünktlich anreisen und somit einige Stunden früher abfahren zu müssen. Auch die Möglichkeit, sich vor dem Flug zu erfrischen und sich bequeme Kleidung anzuziehen, lässt die Urlaubsreise viel entspannter starten. Das Hotel muss sich nicht unbedingt direkt am Airport befinden. Viele Hotels mit Parkplätzen in Flughafennähe sind deutlich günstiger und bieten Services, durch die man sich nach dem Check-in im Hotel um nichts mehr kümmern muss. Auch die Anreise zum Terminal wird organisiert und der Urlauber braucht sich nur noch in den Shuttle zu setzen und das angebotene Taxi für den Flughafentransfer in Anspruch zu nehmen.

Fazit

In dem Moment in dem man weiss, von welchem Flughafen die Reise starten soll, sieht man sich am besten nach einem günstigen Hotel mit Parkmöglichkeit für die Reisedauer um. So ist ausreichend Zeit, die Angebote zu vergleichen und das favorisierte Angebot nach der Reisebuchung zu buchen. Wer zu lange wartet, zahlt mehr und muss damit rechnen, dass es keine guten und günstigen Übernachtungsmöglichkeiten und Parkplätze gibt. Last-Minute-Bucher sollten besonders umsichtig schauen und finden dann auch auf den sprichwörtlich «letzten Drücker» ein Hotel mit einer langfristigen Parkmöglichkeit. (holidayextras/mc/hfu)