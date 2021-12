Seilbahnen führen Kapazitätsbeschränkungen für grosse Kabinen ein

Bern – Die Bergbahnbranche führt freiwillig neue Massnahmen für einen sicheren Winterbetrieb ein. Neben den aktuellen Bestimmungen wie Maskenpflicht in geschlossenen Kabinen und Abstand in Innenräumen führt die Branche neu Kapazitätseinschränkungen in Grosskabinen mit Stehplätzen ein.

Ab dem 18. Dezember 2021 sollen grosse Gondeln mit einem Fassungsvermögen von über 25 Personen mit ausschliesslichen Stehplätzen nur noch zu 70% ausgelastet werden. Zusätzlich wird im Aussenbereich auch wieder ein geordnetes Anstehen mit den entsprechenden Abstandsbestimmungen organisiert. Die Bergbahnen seien sich ihrer Verantwortung bewusst und würden dafür sorgen, dass die Massnahmen konsequent umgesetzt werden, hält Seilbahnen Schweiz in einer Mitteilung fest. Dazu gehört auch die Zertifikatskontrolle in den Bergrestaurants.

National einheitliche Lösung

Mit den zusätzlichen Massnahmen herrscht schweizweit eine einheitliche Lösung. Der Verband hält fest, dass ein «Flickenteppich» mit unterschiedlichsten Regelungen in den einzelnen Kantonen verhindert werden kann. Er zeigt sich zufrieden darüber, dass in Kooperation mit den Bergkantonen ein «pragmatischer und gangbarer Weg» gefunden werden konnte. (mc/pg)