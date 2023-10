TCS Camping steuert auf die zweitbeste Saison in der Geschichte zu

Genf – Die Sommersaison des Campings endet mit dem September. Auch wenn noch nicht alle Plätze geschlossen sind, steht bereits jetzt fest: Es wird einmal mehr ein sehr gutes Camping-Jahr für den Touring Club Schweiz.

Die Logiernächte der 25 Campingplätze des Touring Club Schweiz lagen per 30. September bei rund 882‘500. Das ist ein Plus von knapp sechs Prozent gegenüber Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Rekordjahr bleibt 2021, aber 2023 könnte die zweitbeste Saison in der Geschichte des TCS Campings werden. Wie sich die Campingwelt in der Schweiz entwickelt hat, zeigt ein Blick auf 2019, vor Pandemie. Damals lagen die Logiernächte per Ende September bei 595’000.

Fünf Plätze auch im Winter geöffnet

Für den Grossteil der TCS Campingplätze geht die Saison am 22. Oktober zu Ende. Fünf Plätze bleiben über den Winter offen: Solothurn, Sion, Samedan, Flims sowie Lugano-Muzzano. Besonders um die Weihnachtszeit ist das Wintercamping sehr beliebt, wenn es auch nur für Hartgesottene ist.

Weitere Campingprojekte

Der TCS hat für die kommenden ein bis drei Jahre weitere Campingprojekte genehmigt. Dies betrifft die kürzlich übernommenen Plätze Flims und La Tène sowie drei neue Projekte im Tessin. (mc/pg)