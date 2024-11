Wintergeschäft gut angelaufen: Bündner Destinationen besonders begehrt

Zürich – e-domizil und HomeToGo haben über 2 Millionen Suchanfragen für einen Ausblick auf die Wintersaison 2024/2025 analysiert. Die Vorzeichen für den anstehenden Winter 2024/25 stimmen positiv und die Nachfrage liegt über dem Vorjahr. Bündner Destinationen dominieren die Top Ten bei den Suchanfragen der letzten 12 Monate. Auch für ausländischen Gäste ist die Schweiz attraktiv. So erstaunt, dass Nordrhein-Westfalen als Region mit einer durchschnittlichen Anreisedistanz von 537.8 Kilometern im Durchschnitt bereits auf Platz 2 liegt.

Der Winter steht vor der Tür. e-domizil, der Schweizer Spezialist für Ferienwohnungen und -häuser, und HomeToGo, der Online-Marktplatz mit der weltweit grössten Auswahl an Ferienhäusern, haben basierend auf über 2 Millionen Suchanfragen aus den vergangenen 12 Monaten das Reiseverhalten für die Wintersaison 2024/2025 analysiert. Die Daten umfassen Anreisedaten zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem 20. April 2025 und zeigen, welche Destinationen in der Schweiz bei internationalen und nationalen Gästen am begehrtesten sind.

Buchungszahlen und Umsatzentwicklung zeigen Wachstum

Die Vorzeichen für den anstehenden Winter 2024/25 stimmen positiv: gegenüber dem Vorjahr liegen die Suchanfragen der 100 am meisten gesuchten Ziele 20% höher. Zudem konnten zu diesem Zeitpunkt etwa 10% mehr Buchungen generiert werden als im Vorjahr «Die bisherigen Zahlen zeigen, dass das Wintergeschäft für die Schweiz sehr gut angelaufen ist», so Dieter Rumpel, CEO von e-domizil. Besonders hoch ist die Nachfrage für Aufenthalte rund um Weihnachten und Silvester. «Wer jetzt noch eine Ferienwohnung für die Festtage sucht, sollte sich beeilen», empfiehlt Rumpel weiter. Interessant ist auch der Verlauf des Buchungsverhaltens. Die erste Buchungswelle erfolgte im Februar/März 2024 für den Winter 24/25. Die zweite Buchungswelle startete nach den Sommerferien ab September 2024.

Bündner Destinationen dominieren die Top Ten

Die Auswertung nach Destinationen zeigt das Oberengadin an der Spitze, gefolgt von Arosa Lenzerheide sowie dem Unterengadin. Die Aletsch Arena folgt auf Position vier. Sechs Bündner Destinationen sind in den Top Ten. «Die Kombination aus einzigartiger Natur, erstklassiger Infrastruktur sowie umfangreichen Angeboten für Skifahrer/Nicht-Skifahrer machen diese Destinationen zur ersten Wahl», erklärt Rumpel.

Oberengadin, Graubünden Arosa Lenzerheide, Graubünden Unterengadin, Graubünden Aletsch Arena, Wallis Davos Klosters, Graubünden Adelboden Lenk, Bern Jungfrau Region, Bern Saastal, Wallis Disentis Sedrun Andermatt, Graubünden Flims Laax, Graubünden

Suchanfragen über hometogo.ch, e-domizil.ch, atraveo.ch von Usern aus der Schweiz zwischen dem 1.1.2024 und dem 27.10.2024 für Check In-Daten zwischen dem 1.12.2024 und dem 20.04.2025

Lange Anreisen für die Alpen: Deutschland und die Niederlande führen

Die meisten Gäste, die in der Schweiz ihre Ferien machen, stammen aus der Schweiz. Die Schweiz ist auch für Gäste aus weiter entfernten Regionen attraktiv. Dass die meisten ausländischen Gäste aus Baden-Württemberg suchen, ist aufgrund der Nähe nachvollziehbar. Schon eher erstaunt Nordrhein-Westfalen auf Platz 2. Ist doch die Distanz von 537.8 Kilometern im Durchschnitt beachtlich. Tendenziell kann gesagt werden, dass je länger die Anfahrt, desto länger die Aufenthaltsdauer.

Deutschland, Badenwürttemberg (6.5 Tage / 4.8 Gäste / 217.9 KM) Deutschland, Nordrhein-Westfalen (7.6 Tage / 4.2 Gäste / 537.8 KM) Deutschland, Bayern (6.8 Tage / 4.4 Gäste / 300.4 KM) Deutschland, Hessen (7 Tage / 4.3 Gäste / 410.2 KM) Niederlande, Nordholland (8.3 Tage / 4.6 Gäste / 694.6 KM) Deutschland, Rheinland-Pfalz (6.5 Tage / 4.5 Gäste / 365.3 KM) Niederlande, Südholland (7.7 Tage / 4.5 Gäste / 657 KM) Niederlande, Utrecht (7.8 Tage / 4.4 Gäste / 659.2 KM) Deutschland, Berlin (7.5 Tage / 3.9 Gäste / 733.2 KM) Deutschland, Niedersachsen (7.6 Tage / 4.2 Gäste / 666.7 KM)

Suchanfragen über hometogo.ch, e-domizil.ch, atraveo.ch für das Reiseland Schweiz zwischen dem 01.01.2024 und dem 27.10.2024 für Check In-Daten zwischen dem 01.12.2024 und dem 20.04.2025 aufgeteilt nach Herkunft der User

(mc/pg)