Republik Korea ist das Gastland am ZFF

Zürich – Das 19. Zurich Film Festival (ZFF) findet vom 28. September bis 8. Oktober statt – dieses Jahr mit der Republik Korea als Gastland. In der Sektion «Neue Welt Sicht» zeigt das ZFF zehn Filme aus Südkorea, einem der weltweit bedeutendsten Kinoländer.

Das Zurich Film Festival widmet seine Sektion «Neue Welt Sicht» Jahr für Jahr einem Land, in dem es einen cineastischen Aufbruch gibt. Dieses Jahr fiel die Wahl auf die Republik Korea. Gezeigt werden am ZFF zehn Filme von neuen Stimmen des koreanischen Kinos. Und das aus gutem Grund, wie Christian Jungen, der Artistic Director des ZFF, erklärt: «Die neue koreanische Welle hat in den letzten Jahren den Westen regelrecht überrollt. Vor allem das junge Publikum ist von Filmen, Serien à la SQUID GAME und K-Pop aus dem Tigerstaat begeistert. Korea ist mittlerweile der fünftwichtigste Kinomarkt der Welt und wir wollen sein innovatives Kino feiern und dabei vor allem die jüngere Generation in den Fokus rücken.»

Die cineastische Innovation überzeugt auch Aurel Graf, Head of Film Coordination & Programmer beim ZFF. «Lange war die koreanische Filmbranche eine reine Männerdomäne. Seit ein paar Jahren wird aber stark in die Förderung von weiblichen Filmschaffenden investiert», zeigt sich Graf erfreut. Zudem entspringe Korea ein breites, packendes Filmangebot.

«Vom stillen Sozialdrama über fantasievolle Coming-of-Age-Geschichten bis hin zum originellen Horrortrip – das junge Filmschaffen von Korea war noch nie so vielfältig. Wir möchten in der Sektion «Neue Welt Sicht» explizit die Filme von jungen Filmschaffenden zeigen. Filme wie PARASITE, BURNING oder DECISION TO LEAVE kennt man hierzulande bereits bestens.» Und dass die Nachwuchstalente der koreanischen Filmszene an Erfolge wie den des Oscarpreisträgers PARASITE anknüpfen können, steht für uns ausser Frage. Deshalb freuen wir uns sehr, am diesjährigen ZFF mit unserem Publikum das koreanische Kino zu feiern – mit allem, was dazugehört: Kultur und Filmschaffenden aus dem Gastland.

Um der Republik Korea eine gebührende Bühne zu bieten, arbeiten wir mit der Koreanischen Botschaft in Bern zusammen. Korea und die Schweiz feiern dieses Jahr auch ein Jubiläum, nämlich 60 Jahre diplomatische Beziehungen. Der Botschafter der Republik Korea, Keum Chang-rok, zeigt grosse Freude über die Möglichkeit, das Beste aus der koreanischen Filmkultur zu teilen. Über das erhöhte Interesse an der koreanischen Kultur meint er: «Ich fühle mich sehr geehrt, dass koreanische Filme den weiten Weg zum geschätzten ZFF-Publikum finden im Rahmen eines der bekanntesten Filmfestival Europas. Ich hoffe sehr, dass dieser Anlass das Interesse der Schweizer Filmliebhaber am koreanischen Kino und an der koreanischen Kultur wecken wird.» (ZFF/mc/ps)

