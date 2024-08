Richard Gere zu Gast am ZFF

Zürich – 2012 war Richard Gere zum ersten Mal am Zurich Film Festival – zusammen mit Susan Sarandon hat er den Thriller ARBITRAGE vorgestellt und unseren Golden Icon Award entgegengenommen. Am grünen Teppich wurde er von vielen Fans, darunter Hunderte von Tibeterinnen und Tibetern, gefeiert.

Der aus Klassikern wie AMERICAN GIGOLO und PRETTY WOMAN bekannte Hollywoodstar ist Buddhist und ein Freund des Dalai Lama. Die Schweiz war eines der ersten Länder, das in den 60er-Jahren tibetische Waisenkinder aufnahm. Gere hat das Tibet-Institut in Rikon schon mehrfach besucht.

Dieses Jahr kehrt Richard Gere ans ZFF zurück – für die Weltpremiere des Dokumentarfilms WISDOM OF HAPPINESS von Barbara Miller, Philip Delaquis und Manuel Bauer. Es ist ein einzigartiges Werk, das aus der Flut an Filmen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, herausgestochen ist und mir seither immer wieder in den Sinn kommt.

Denn darin spricht der Dalai Lama direkt in die Kamera – und somit zu uns. Er plädiert dafür, das 21. Jahrhundert zum Jahrhundert des Mitgefühls zu machen. In klaren, präzisen Worten erklärt er, dass das Sich-in-den-anderen-Hineinversetzen der Schlüssel sei, die Krisen unseres Planeten zu lösen.

WISDOM OF HAPPINESS ist einfaches und doch tiefgründiges Kino der Entschleunigung, ein anrührendes Plädoyer wider den Zynismus und die soziale Härte unserer Zeit. Ein Film, den gestresste Manager mit ihren Teams schauen sollten. Eine Anleitung zur Resilienz und Zuversicht. Klingt etwas esoterisch? Das dachte ich zunächst auch. Doch der Film ist weder esoterisch noch missionierend. Er ist humanistisch, erinnert uns daran, was uns Menschen verbindet und welche Verantwortung wir der Natur gegenüber haben.

Produzent und Co-Regisseur Philip Delaquis (BRUNO MANSER) organsierte am letzten Festival von Cannes eine Begegnung mit Richard Gere. Dieser versprach mir damals, sofern die Postproduktion des Films zu seiner Zufriedenheit verlaufe, werde er für die Weltpremiere wieder nach Zürich kommen.

Ein Mann, ein Wort – am 8. Oktober wird Gere den Film persönlich im Corso 1 dem Publikum vorstellen. Tickets für WISDOM OF HAPPINESS und alle weiteren ZFF-Filme gibt es ab dem 23. September auf unserer Website oder mit dem Pre-Access-Pass, den man ab heute erwerben kann, schon einen Tag früher.

Christian Jungen, Artistic Director ZFF