Roger Wyrsch, Geschäftsführer A1 Hotel Restaurant Grauholz AG, im Interview

Von Gregor Waser, Travelnews

Herr Wyrsch, die Raststätte A1 Grauholz ist erneuert worden. Was erwartet die Autoreisenden?

Roger Wyrsch: Wir haben den Restaurant- und Gastronomiebereich umgebaut und Ende Januar 2025 mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Im Erdgeschoss haben wir einen Food Court entwickelt mit einem asiatischen und orientalischen Angebot. Zudem haben wir den Shop teilweise erneuert. Im 1. Stock ist mit Burger King ein neuer Mieter eingezogen. Der ganze Stock ist umgebaut und beherbergt jetzt ein Burger King Restaurant mit 200 Sitzplätzen, 12 Bestellterminals und einer Kinder-Spielecke. Zudem haben wir 2023 alle 62 Zimmer des Hotels Grauholz erneuert. Das Haus ist bei Durchreisenden beliebt, ebenso bei Reisegruppen sowie auch für Meetings und Seminare.

Sind die Arbeiten abgeschlossen?

Wir entwickeln die Raststätte ständig weiter. Bis im April wird die Café Bar Nord erneuert und neu konzipiert.

Wie viel haben Sie in den Umbau investiert?

Total wurden ca. 2,4 Millionen Franken investiert. Dazu gehören nicht nur die Neuerungen in der Gastronomie, im Shop und der Bau eines Pylons, sondern auch nicht sichtbare Investitionen wie Heizung und Lüftung.

Wer steht hinter der A1 Grauholz AG?

Die A1 Grauholz AG ist eine der letzten Autobahnraststätten der Schweiz in privater Eigentümerschaft. Die AG ist seit 1975 im Besitz der Gastro-Unternehmerfamilien Hubler, Gerber/Eckert und Scherrer.

Um die Bedeutung einer solchen Raststätte einschätzen zu können: Wie viele Gäste verzeichnen Sie im Jahr allein auf der Raststätte?

Die Verkehrsachse Grauholz hat einen Tagesverkehr von ca. 109’800 Fahrzeugen. Unser Ziel ist es, mit einem vielseitigen Angebot möglichst viele Kundinnen und Kunden auf die Raststätte A1 Grauholz zu bringen.

Und was gibt ein Durchschnittsgast so aus?

Dies ist wegen unserer verschiedenen Gastroangebote unterschiedlich. Im Grauholz erhält man eine Zwischenverpflegung zu Preisen zwischen 10 und 45 Franken.

Wie machen Sie das neue Angebot bekannt?

Als eine der ersten Raststätten der Schweiz verfügen wir bereits über einen hohen Bekanntheitsgrad. Künftig werden Durchreisende schon von Weitem einen 30 Meter hohen Pylon sehen, der Ende März 2025 fertiggestellt wird.

Welche Bedeutung hat für Sie der Einzug von Burger King?

Der internationale Brand wird für zusätzliche Frequenzen sorgen, mehr und neue Gäste anziehen. Burger King bietet ein zeitgerechtes und trendiges Angebot. Viele Durchreisende suchen die schnelle und günstige Verpflegung, ob zum hier essen oder zum Mitnehmen. Ihre verfügbare Zeit ist heute knapper bemessen, das erweiterte Food-Angebot ist darum zukunftsorientiert.

Welche Gäste übernachten im Grauholz Hotel?

Das ist sehr unterschiedlich. Neben Reisenden vom Norden in den Süden oder umgekehrt, stoppen auch viele touristische Gruppen bei uns. Zudem zählen wir auf Handelsreisende und auch Besucher der Bernexpo. Dass die Stadt Bern verstärkt auf autofreie Zonen setzt, kommt unserem Standort zu Gute. Unsere Raststätte, ob in den Restaurants oder im Hotel, eignet sich auch für Geschäftstreffen, schliesslich kann A1 Grauholz aus beiden Fahrtrichtungen erreicht werden – die Verbindungsbrücke ist ein grosses Plus für uns.

Welches war für Sie die grösste Herausforderung des Umbaus?

Da möchte ich ein Dankeschön an die gesamte Belegschaft richten, sie hielten den Betrieb aufrecht, auch während den Umbauarbeiten, dies in zahlreichen Provisorien, das war nicht immer einfach. Mit dem Endergebnis des Umbaus sind wir nun sehr zufrieden und freuen uns auf die Zukunft.

