Schweiz und Italien für Sommerferien hoch im Kurs

Zürich – Die Planung der Sommerferien ist im vollen Gange. e-domizil.ch und HomeToGo haben über 2.6 Millionen Suchabfragen nach den beliebtesten Reisezielen für den Sommer 2023 analysiert. Bei Reisenden aus der Schweiz sind die Schweiz und Italien als Reiseziel hoch im Kurs. Während in der Schweiz Graubünden und das Tessin punkten, sind in Italien die Toskana und Sardinien sehr beliebt.

Die Vermittlungsplattform für Ferienunterkünfte e-domizil hat gemeinsam mit HomeToGo, dem Online-Marktplatz mit der weltweit grössten Auswahl an Ferienhäusern, das Reiseverhalten für den Sommer 2023 analysiert. Ausgewertet wurden die Suchen der Reisenden auf www.e-domizil.ch und www.hometogo.ch in den vergangenen sechs Monaten für den Sommerferien-Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte August.

Schweizer Gäste: Schweiz und Italien mit Abstand am beliebtesten

Reisende aus der Schweiz suchen immer noch am meisten nach Destinationen in der Schweiz (22.59% der Abfragen), aber nur hauchdünn vor Italien (22.50%). Die beliebtesten Regionen sind Graubünden (Platz 1), das Tessin (Platz 2), die Toskana (Platz 3) und Sardinien (Platz 4). Auf Platz 3 der beliebtesten Reiseländer sind Frankreich (12.23% der Abfragen), gefolgt von Spanien (7.21%) und Deutschland (6.22%).

Grosse Unterschiede im Reiseverhalten im DACH-Raum

Während Reisende aus Deutschland am liebsten Sommerferien im eigenen Land verbringen (31.59% der Suchabfragen), meidet man in Österreich regelrecht das eigene Land. Lediglich etwas mehr als 10% der Suchabfragen betreffen Domizile in Österreich. Dafür umso beliebter ist Kroatien: bei den Schweizerinnen und Schweizern lediglich auf Rang 6 (5.76% der Suchabfragen), ist das Reiseziel an der Adria in Österreich mit über 35% der Suchabfragen die absolute Top-Destination. (e-domizil/mc/pg)