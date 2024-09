Schweizer geniessen Kurzurlaub in Frankreich

Ganze 600 km Grenze teilen sich die Schweiz und Frankreich. Die Bürger der Nachbarländer leben und arbeiten auch jenseits der eigenen Grenze. 2023 hatten bereits 209.000 Schweizerinnen und Schweizer einen dauerhaften Wohnsitz in Frankreich. Da ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen die Nähe zum Nachbarland für einen Kurzurlaub nutzen.

Während der Olympischen Spiele war die Nachfrage nach Fahrten und Aufenthaltsmöglichkeiten in der Grand Nation gross. Auch jetzt, zurzeit der Paralympics in Paris, ist das Interesse am Nachbarland ungebrochen. Dank ausgezeichneter Bahn- und Flugverbindungen gelangen Sie von vielen Orten im Land schon in kurzer Zeit ans Ziel.

Kurze Anreise für Erholungssuchende

Die Menschen in der Schweiz, die Erholung brauchen, finden diese nicht weit von der Landesgrenze entfernt. In den Reisehinweisen für Frankreich der Schweizerischen Eidgenossenschaft erfahren Urlauber, was Sie während Ihres Aufenthaltes beachten müssen. Sind alle rechtlichen Fragen geklärt, die Sachen gepackt und ein passendes Datenpaket für Frankreich gebucht, kann es per Bus, Bahn oder Flugzeug zu einem französischen Ort gehen. Zu den Geheimtipps für eine schöne Zeit gehören Städte und Dörfer wie:

Yvoire

Divonne les Bains

Evian les Bains

Pontarlier

Chamonix

Annemasse

Eine erholsame Auszeit inmitten traumhaftem Alpin-Panorama finden Erholungssuchende in Chamonix. In Divonne les Bains laden natürliche Thermalquellen zum Entspannen am Fusse des Juragebirges ein und in Evian les Baines kommt beim Blick auf den Genfersee Urlaubsfeeling auf. Kulturelle Highlights wie die Kirche Saint-Bénigne empfangen ihre Besucher in Pontarlier. Yvoir überrascht durch seine mittelalterlichen Gassen und einen Garten, dessen Geschichte Jahrhunderte zurückreicht. Den idealen Mix aus urbanem Flair und Natur offeriert Annemasse. Die dynamische Stadt nahe der Schweizer Grenze lockt jedes Jahr Tausende Menschen zum Shoppen und Erkunden an.

Bestens vorbereitet verreisen

Damit Sie Ihren Urlaub maximal geniessen können, sollten Sie sich bei einem Kurzurlaub optimal vorbereiten. Denn auch wenn die Grand Nation direkt vor der Haustür liegt, so gibt es doch Unterschiede. Bei einem Grenzübertritt kann es sein, dass die eigene Internetverbindung nicht nutzbar oder sehr teuer ist. Mit einem speziellen Datenpaket für Frankreich und der passenden eSIM ist dies jedoch kein Problem. Wenn Sie wissen möchten, was ein solches Datenpaket beinhaltet und wie es aktiviert wird, kann hier weiterlesen.

Auch lassen sich nicht alle Elektrogeräte mit speziellem Stecker an französische Steckdosen anschliessen. Denn während in der Schweiz Stecker der Norm Typ-E und Typ-C Standard sind, so setzt das Nachbarland auf die Normen Typ-J und Typ-C. Ein Reiseadapter kann hier jedoch Abhilfe schaffen, wenn mal kein C-Stecker verwendet werden kann.

Ganz nah in der Ferne Urlaub machen

Ob Sie den Mont-Blanc-Express bis Chamonix nehmen oder von Lugano nach Nizza fliegen, wer im Urlaub nicht weit reisen will, aber dennoch Abwechslung sucht, wird in Frankreich mit Vielfalt belohnt. Mit der richtigen Vorbereitung und dank vieler verschiedener und schneller Verkehrsanbindungen gelangen Sie in kurzer Zeit in malerische Ortschaften und pulsierende Städte in Frankreich. In diesen können Sie nach Herzenslust abschalten, einmalige Erinnerungen schaffen und neue Energie tanken. (hf/mc/hfu)