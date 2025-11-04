Schweizer Hotellerie nach Gästeplus im September auf Rekordkurs

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im September erneut mehr Gäste beherbergt. Die Branche bleibt damit nach neun Monaten auf Kurs, den Rekord bei den Übernachtungen aus dem Vorjahr zu schlagen.

Die Zahl der Übernachtungen in Schweizer Hotels stieg um 2,1 Prozent auf 4,1 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Überraschend kommt das Plus im September nicht. Erste provisorische Schätzungen des BFS hatten ein Wachstum bereits angezeigt.

Das Wachstum wurde insbesondere von den Schweizer Gästen getragen. Mit 1,9 Millionen Logiernächten lag das Plus hier bei 2,9 Prozent. Bei den Gästen aus dem Ausland stiegen die Übernachtungen derweil um 1,3 Prozent auf 2,1 Millionen.

Übernachtungsrekord weiter im Visier

Über den Zeitraum von Januar bis September 2025 zählte die Schweizer Hotellerie 34,4 Millionen Übernachtungen. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Über neun Monate wurde der Zuwachs besonders von den Gästen aus dem Ausland getragen: +3,0 Prozent auf 17,9 Millionen Logiernächte. Bei den Schweizer Touristen waren es mit 16,5 Millionen Übernachtungen 0,7 Prozent mehr.

Die Branche bleibt somit auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Logiernächten aus dem Vorjahr zu übertreffen. Erste Schätzungen zu den Übernachtungen im Oktober publiziert das BFS am 17. November. (awp/mc/pg)