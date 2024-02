Schweizer Unternehmen investierten 2023 mehr in Geschäftsreisen

Zürich – Auch in Zeiten von Kosteneinsparungen und virtueller Meetings bleiben Geschäftsreisen für Schweizer Unternehmen ein Schlüsselfaktor, um Beziehungen zu pflegen. Das zeigt die Auswertung der über den Corporate-Payment-Experten AirPlus abgewickelten Transaktionen für Flugtickets («AirPlus Business Travel Index»). Demnach buchten Schweizer Unternehmen 2023 rund ein Fünftel (21 Prozent) mehr Tickets als noch im Vorjahr. Die Ausgaben für Flugtickets erreichten damit 88 Prozent des Niveaus von 2019. Mit diesem Wert lag die Schweiz deutlich über dem europäischen* Durchschnitt von 76 Prozent.

Die Flugpreise änderten sich innert Jahresfrist kaum: Ein Ticket für die Business Class kostete 2023 im Durchschnitt 4388 CHF im Vergleich zu 4372 CHF im Jahr 2022. In der Economy Class erhöhte sich der Durchschnittspreis minimal von 606 CHF auf 607 CHF. Wie der Vor-Corona-Vergleich zeigt, lagen die durchschnittlichen Flugpreise 2023 in der Business Class rund 10 Prozent über den Preisen von 2019, in der Economy Class rund 18 Prozent, wobei sich in den vergangenen drei Monaten weitere leichte Preisrückgänge beobachten liessen.

«Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für viele Unternehmen herausfordernder geworden sind, sind sich die Schweizer Unternehmen der Wichtigkeit von Geschäftsreisen durchaus bewusst. Im europäischen Vergleich nähert sich die Schweiz sogar überdurchschnittlich schnell wieder dem Geschäftsreiseniveau von 2019 an», sagt Andy Stehrenberger, Geschäftsführer von AirPlus in der Schweiz. «Die Unternehmen betrachten Geschäftsreisen als wichtige Investition in vertrauensvolle Beziehungen und damit letztlich ins Geschäft. Aktuell lassen sich im Geschäftsreisemarkt erfreuliche Entwicklungen beobachten. Während die USA als Reiseziel weiterhin stark gefragt sind, steigen die Flugkapazitäten nach Asien stetig. Wir sind daher optimistisch, dass Asien und insbesondere China sich dieses Jahr weiter dem Vor-Corona-Niveau annähern werden.»

Weitere Geschäftsreisetrends für 2024

Im AirPlus Business Travel Index bestätigt AirPlus weitere Reisegewohnheiten und Trends der vergangenen Jahre, die auch 2024 noch eine wichtige Rolle spielen dürften.

Mehr Komfort

Schweizer Geschäftsreisende tendieren häufiger als vor der Pandemie dazu, in der Business Class zu fliegen. Im vergangenen Jahr entfielen 17,8 Prozent der gebuchten Tickets auf die Business Class (2022: 17,3 Prozent / 2019: 14,6 Prozent).

Wochenendflüge bleiben beliebt

Die Gewohnheit, eine private mit einer geschäftlichen Reise zu kombinieren (auch bekannt als «Bleisure»), liess sich auch 2023 wieder beobachten: 22,7 Prozent der Reisen aus der Schweiz starteten 2023 an einem Wochenende. Obwohl die Wochenenden als Abreisetage im Jahr 2022 noch etwas beliebter waren – 23,2 Prozent der Abreisen fanden samstags bzw. sonntags statt –, liegen die aktuellen Werte noch immer deutlich über jenen aus 2019 (18,9 Prozent).

Reisedauer stabilisiert sich

Die durchschnittliche Geschäftsreise dauerte 2023 6,5 Tage und war damit minimal kürzer als noch 2022 (6,7 Tage), aber erkennbar länger als 2019 (5,6 Tage). Genauso verhielt es sich mit dem Anteil der eintägigen Kurztrips, der 2023 wie bereits 2022 bei 4,8 Prozent lag und sich damit im Vergleich zu 2019 (9,6 Prozent) genau halbierte. In vielen Unternehmen ist es inzwischen üblich, dass Mitarbeitende verschiedene Termine in einer einzigen Reise bündeln, anstatt mehrere Kurztrips zu tätigen – auch der Umwelt zuliebe.

Inlandsflüge weiter rückläufig

Unternehmen motivieren ihre Mitarbeiter zunehmend dazu, Flüge innerhalb der Schweiz möglichst zu reduzieren. Insofern ist es wenig überraschend, dass der Anteil der Inlandsflüge auch 2023 mit 0,2 Prozent sehr gering ausfiel – sogar nochmals tiefer als im Vorjahr (0,3 Prozent) und im Jahr 2019 (0,9 Prozent).

Gefragte Reiseziele: Chinas Comeback, VAE weiter stark

Während sich bei den europäischen Zielen nur wenig veränderte, hat es bei den Interkontinentalzielen hinter dem Spitzenreiter USA Verschiebungen gegeben. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich auf dem zweiten Platz der beliebtesten Reiseziele der Schweizer Geschäftsreisenden behaupten können. Spätestens seit der Lockerung der Reiserestriktionen in China ist auch das Land der Mitte wieder unter den Top-Zielen zu finden. Russland und Israel gehörten 2023 hingegen nicht mehr zu den fünf wichtigsten Geschäftsreisezielen.

Top-Ziele Kontinental:

*Betrachtet wurden die europäischen Kernmärkte von AirPlus: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Grossbritannien.

(AirPlus/mc/ps)

