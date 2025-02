Sexspielzeug, Küchenmaschine, LEGO-Set und mehr – was Gäste in den Ferien alles vergessen

Glattbrugg – Immer wieder vergessen Gäste in den Ferien einiges in ihrer Unterkunft, darunter auch durchaus ungewöhnliche Dinge. Eine Analyse der Ferienhaus-Spezialistin Interhome verrät, welche Gegenstände in der Regel am häufigsten zurückbleiben – und welche davon schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt haben.

Kurz vor der Abreise sind Gäste oft schon mit den Gedanken ganz woanders und vergessen gerade die naheliegendsten Dinge im Ferienhaus. Laut einer Interhome-Analyse zählen dazu am häufigsten Kleidungsstücke und Schuhe, dicht gefolgt von Ladekabeln, Büchern, Schlüsseln und Portemonnaies. Besonders gross war das Staunen von Serviceteams und Gastgebenden bei Dingen, mit denen sie überhaupt nicht rechneten, wie etwa einem nagelneuen LEGO-Spielset im Wert von circa 400 Franken oder einem mitgebrachten teuren Küchengerät.

2800 Franken unter dem Bett und bitte Meeresfrüchte nachsenden

Kein Portemonnaie, sondern eine höhere Summe an Bargeld hat unter Interhome-Mitarbeitenden für Aufsehen gesorgt: Beim Überziehen der Betten entdeckte das Reinigungspersonal ein Couvert mit 2800 Franken. Der Gast bemerkte das Fehlen erst, als er bereits im Flugzeug sass und kam postwendend zurück, um das Geld persönlich abzuholen und um sich mit einem Präsent bei den Mitarbeitenden zu bedanken. Weniger überraschend, dafür immer wieder für Aufsehen und Schmunzeln sorgen Sexspielzeuge aller Art und Form.

Auch rief schon einmal ein Gast nach Abreise an und fragte, ob man ihm seine vergessenen tiefgekühlten Meeresfrüchte nachsenden könnte. Zu den eher kleinen Überraschungen gehören Dinge, die mitgenommen werden. Allerdings versuchen manche Gäste dabei besonders clever vorzugehen, wenn beispielsweise eine teure Matratze aus dem Ferienhaus gegen eine preisgünstigere ausgetauscht wird. (mc/pg)

Weitere Ergebnisse