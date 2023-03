Skytrax: Singapore Changi weltbester Flughafen 2023

Amsterdam – Der Flughafen Singapore Changi ist bei den World Airport Awards in Amsterdam zum weltbesten Flughafen 2023 gekürt worden. Der Flughafen Changi gewann auch die Preise für die weltbeste Gastronomie und die weltbesten Freizeiteinrichtungen am Flughafen.

Der Flughafen des Jahres 2021 und 2022, der Hamad International Airport in Doha, belegte den zweiten Platz in der Weltrangliste und erhielt drei Spitzenauszeichnungen für das weltweit beste Flughafen-Shopping, den besten Flughafen im Nahen Osten und den saubersten Flughafen im Nahen Osten.

Der Flughafen Tokio-Haneda, die Nummer 3 in der weltweiten Rangliste, konnte an seine Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen und wurde als sauberster Flughafen der Welt, als bester Inlandsflughafen der Welt und als bester Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und barrierefreien Einrichtungen ausgezeichnet.

Der Flughafen Incheon in Seoul, der weltweit auf Platz 4 liegt, erhielt die Auszeichnungen für den weltweit besten Service des Flughafenpersonals, die weltweit beste Einwanderungsabfertigung und das beste Flughafenpersonal in Asien.

Zu den weiteren Preisträgern gehören der Shenzhen Bao’an International Airport und der Chubu Centrair International Airport in Nagoya.

Das Crowne Plaza Changi Airport wurde zum achten Mal in Folge als bestes Flughafenhotel der Welt ausgezeichnet.

Der Flughafen Zürich wiederholte seinen Erfolg und erhielt die Auszeichnung für die weltweit beste Sicherheitsabfertigung, und der Bahrain International Airport wurde mit dem Preis für die weltweit beste Gepäckabfertigung geehrt.

Das Terminal B des Flughafens LaGuardia erhielt die Auszeichnung für das weltweit beste neue Flughafenterminal.

Der Flughafen Paris CDG wurde zum besten Flughafen in Europa gekürt, der Flughafen München erhielt die Auszeichnung für den besten Service des Flughafenpersonals in Europa und den besten Flughafen in Mitteleuropa. (mc/pg)

2023 Airport Award Winners