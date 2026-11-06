Snowrow bringt internationales Festivalflair nach Arosa

Arosa – Der Winter in Arosa wird vom 18. bis zum 20. Dezember 2026 bunt! Erstmals kommt das Snowrow Festival der internationalen Eventmarke elrow in die Schweiz. Bekannt für ihre spektakulären Shows auf Ibiza, verbindet elrow elektronische Musik mit fantasievollen Bühnenwelten, Artistinnen und Artisten sowie Performances mitten im Publikum. Nun findet dieses Erlebnis erstmals inmitten der Bündner Bergkulisse in Arosa statt. Nationale und internationale DJs auf vier Bühnen machen das letzte Wochenende vor Weihnachten zum Winter-Highlight.

Initiant der ersten Schweizer Ausgabe von Snowrow ist Unternehmer und Gastronom René Schudel. Als Wahl-Ibizenko bringt er ein Stück des elrow Lebensgefühls in die Bündner Berge: «Auf Ibiza begeistert mich, wie die internationale Musikbrand elrow den Besucher:innen ein einzigartiges Erlebnis mit aufwendigen Inszenierungen bietet. Dieses Lebensgefühl bringen wir nun erstmals gemeinsam mit Arosa Tourismus in die Schweiz», sagt René Schudel.

Von Ibiza über Andorra in die Aroser Bergwelt Hinter Snowrow steht elrow, eine der weltweit bekanntesten Marken für elektronische Musik und aufwendige Erlebnisinszenierungen. Besonders auf Ibiza hat sich die Marke einen Namen gemacht; mit ihren einzigartigen Veranstaltungen machten sie bereits in 48 Ländern Halt. Farbenfrohe Bühnenbilder, ausgefallene Kostüme und Performances mitten im Publikum machen die Gäste zum Teil der Show. Mit Snowrow wurde diese Erlebniswelt bereits in die verschneiten Berge Andorras übertragen. Nun folgt die Schweizer Premiere in Arosa, wo rund 70 Artist:innen und Tänzer:innen aus Spanien mitsamt 16 Übersee-Containern und Mengen an Material die Inszenierung zum Leben erwecken sollen. Für den Sound sorgen internationale DJs wie Joris Voorn, Ilario Alicante, Chelina Manuhutu, Anna Tur und De La Swing.

Für Swissness hinter den Plattentellern sorgt Andrea Oliva der eng mit der Clubszene Ibizas verbunden ist und für Snowrow in die Schweizer Berge zurückkehrt. Die hippe Après-Ski-Alternative Tagsüber wird unter anderem bei der Hörnlihütte und der sit hütte Musik gespielt, ergänzt durch Spiele und Aktivitäten auf den Pisten. Am Freitag- und Samstagabend verwandelt sich die Eishalle im Sport- und Kongresszentrum in die Festivalwelt. Am Sonntag klingt das Wochenende bei der Hörnlihütte mit entspannten Sounds aus. (mc/pg)