Sörenberg und Saas-Fee/Saastal mit den besten Ferienwohnungen

Zürich – Anlässlich des 10. Swiss Holiday Home Awards sind die Destinationen und Regionen mit den bestbewerteten Ferienwohnungen ausgezeichnet worden. In der Kategorie «Destination klein» gewinnt Sörenberg-Entlebuch und in der Kategorie «Destination gross» geht Saas-Fee/Saastal als Gewinnerin hervor. Bei der Kategorie «Region» liegt Luzern-Vierwaldstättersee neu auf Platz 1.

Mit dem Swiss Holiday Home Award kürt e-domizil – die grösste Schweizer Online-Plattform für Feriendomizile – jährlich die Destinationen und Regionen mit den bestbewerteten Ferienwohnungen. Die 10. Ausgabe des Awards wurde Online ausgetragen und rückte die Kundenbewertungen für die Kategorien Ausstattung, Lage, Sauberkeit, Äusserer Eindruck und Preis/Leistung in den Fokus. Somit ist dieser Award auch ein Benchmark in der Ferienwohnungsbranche. Ausgewertet wurden über 10’700 Kundenbewertungen aus dem Portfolio von über 14’000 Schweizer Ferienobjekten auf e-domizil.ch.

«Saas-Fee/Saastal» ist die Gewinnerin bei den grossen Destinationen

Erstmals wurden in diesem Jahr zwei Destinationskategorien ausgezeichnet. Als Siegerin der Kategorie der «Grossen Destinationen» mit über 100 bewerteten Feriendomizilen geht «Saas-Fee/Saastal» hervor. Die Walliser Bergdestination hat die besten Bewertungen in der Kategorie «Lage» erhalten und konnte sich auch in den Bereichen «Sauberkeit» und «Preis/Leistung» eine hohe Zufriedenheit sichern und schafft es mit einem Schnitt von 4.737 von maximal möglichen 5.0 Punkten an die Spitze. Auf den Rängen 2 und 3 platzieren sich die beiden Bündner Destinationen «Unterengadin Samnaun Val Müstair» (4.732 Punkte) und «Davos Klosters» (4.730 Punkte).

«Sörenberg-Entlebuch» auf Platz 1 bei den kleinen Destinationen

In der Kategorie «Kleine Destinationen» mit 30 bis 99 bewerteten Feriendomizilen wurde «Sörenberg-Entlebuch» als Siegerin ausgezeichnet. Die Destination im Kanton Luzern brillierte mit einem herausragenden Schnitt von 4.819 von maximal 5.0 Punkten und verwies «Viamala» (GR) mit 4.800 Punkten und das «Jura» mit 4.791 Punkten auf den zweiten und dritten Rang. Für Carolina Rüegg, Direktorin von Sörenberg Flühli Tourismus, ist diese Auszeichnung die Bestätigung für eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Ferienwohnungsanbietern: «Die partnerschaftliche Beziehung und der ständige Austausch hat geholfen, dass unser Vorhaben für die Verbesserung unseres Angebotes stets mitgetragen wurde.»

Luzern-Vierwaldstättersee verdrängt Bern Region von Platz 1

Nach der Nouvelle im 2021 wurden auch bei der diesjährigen Austragung die 13 touristischen Regionen der Schweiz in die Auswertung einbezogen und mit dem Award für die beste «Region Schweiz» ausgezeichnet. Mit einem Durchschnittswert von 4.765 von möglichen 5.0 Punkten erreicht «Luzern-Vierwaldstättersee» den höchsten Wert und konnte sich nach dem zweiten Rang vom Vorjahr um einen Platz verbessern. Auf Rang zwei folgt die «Ostschweiz», gefolgt vom Vorjahressieger «Bern Region». Bemerkenswert ist, dass «Luzern-Vierwaldstättersee» in sämtlichen fünf Kategorien die besten Bewertungen erreicht.

Sonderkategorien zur zehnten Jubiläumsausgabe

Anlässlich der zehnten Jubiläumsausgabe des Swiss Holiday Home Awards wurden die beiden Sonderkategorien «Gäste aus dem Ausland» und «Regionen im Ausland» ausgezeichnet. In der erstgenannten Kategorie wurden die Bewertungen von Gästen aus dem Ausland für Schweizer Destinationen berücksichtigt. Dabei setzte sich «Unterengadin Samnaun Val Müstair» an die Spitze. In der Kategorie «Regionen im Ausland» wurde durch Reisende aus der Schweiz die «Toskana» in Italien am besten bewertet und konnte sich als Siegerin auszeichnen.

Steigender Logiernächte-Anteil durch Ferienwohnungen

Mit der pandemischen Situation erlebe der Ferienwohnungsmarkt einen regelrechten Boom, die Jahre 2020 und 2021 waren Rekordjahre. Besonders erfreulich ist deshalb für Marcel Meek, dass auch im Jahr 2022 die Anzahl Anreisen bereits nahezu auf Vorjahresniveau sind. «Dass Ferienwohnungen zur Hochsaison im Winter und in den Sportferien in mehreren Regionen ausgebucht sind, konnten wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre erwartet. Neu ist im 2022, dass auch im Sommer ein neuer Peak auszumachen ist mit mehreren ausgebuchten Regionen». Dies unterstreicht die Wichtigkeit des Ferienwohnungsmarktes in der Schweiz. Gemäss dem Bundesamt für Statistik macht der Anteil des landesweiten Logiernächtevolumens in Ferienwohnungen 17% aus – Tendenz weiter steigend. (e-domizil/mc/pg)