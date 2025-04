Springsteen kündigt sieben neue Alben an

Bruce Springsteen will sieben bisher unveröffentlichte Alben mit insgesamt 83 Songs rausbringen. Dabei handele es sich um Werke aus den Schaffensphasen zischen 1983 und 2018. Einen Vorgeschmack veröffentlichte der „Boss“ bereits am Donnerstag.

US-Superstar Bruce Springsteen hat in seinen Unterlagen gekramt und dürfte Musik-Fans mit dem Ergebnis glücklich machen: Gleich sieben bisher unveröffentlichte Alben will der «Boss» Ende Juni rausbringen. «Tracks II: The Lost Albums» soll am 27. Juni erscheinen und insgesamt 83 Songs enthalten, von denen laut Ankündigung der Plattenfirma Sony Music 74 bisher nie offiziell erschienen sind. Die Aufnahmen entstanden in verschiedenen Schaffensphasen des heute 75-Jährigen zwischen 1983 und 2018.

