Stabile Parahotellerie

Neuenburg – Die Schweizer Parahotellerie hat im ersten Quartal gleich viele Gäste begrüsst wie im Vorjahr. Vor allem Schweizerinnen und Schweizer entschieden sich für Ferienwohnungen und Berghütten.

Insgesamt verharrten die Logiernächte in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen sowie in Jugendherbergen und SAC-Hütten von Januar bis März bei 4,5 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die hiesige Bevölkerung machte dabei mit gut 71 Prozent weiterhin die deutliche Mehrheit aller Übernachtungen aus.

Bei der Wahl der Unterkunft entschieden sich die meisten Gäste für Ferienwohnungen. Mit 3,0 Millionen machten diese etwa zwei Drittel aller Übernachtungen aus.

Kollektivunterkünfte wie Jugendherbergen oder SAC-Hütten kamen mit 1,4 Millionen Logiernächten auf etwas mehr als 30 Prozent. Campingplätze blieben mit 167’000 Übernachtungen derweil eine Nische. (awp/mc/ps)